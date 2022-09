La regina Elisabetta è morta, chi è stato escluso dal suo capezzale. Morta senza vedere neanche i nipoti

La regina Elisabetta è morta lasciando il mondo intero con il fiato sospeso. Sicuramente il trono più longevo della storia moderna, la donna ha indossato la corona molto prima della nascita di molti di noi, accompagnando le nostre vite con i suoi sorrisi e i suoi completi di color pastello. La notizia è stata data da Buckingham Palace alle 19:34 di giovedì 8 settembre: “Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”. Era giunto il suo momento, dopo 94 anni di vita e la dipartita del suo amato Filippo, di riposarsi e dire addio alla vita terrena. E siamo certi che sia realmente accaduto tutto nella maniera più pacifica.

Ovviamente, tutta la famiglia è corsa per starle accanto nel momento della sua morte. I suoi figli e i suoi nipoti hanno preso il primo aereo per raggiungere la residenza preferita della regina Elisabetta. Il primo ad arrivare è stato Carlo, adesso diventato re Carlo III. Subito dopo, sono giunti anche Anna, Andrea ed Edoardo, arrivati in aereo insieme al principe William. Anche Harry, il suo nipote preferito che le ha creato moltissimi problemi, ha potuto raggiungere sua nonna. Infatti si trovava in Europa per un tour con sua moglie, Meghan Markle, che però non è arrivata a Balmoral insieme a lui.

Anche Kate Middleton è rimasta a Kensington Palace insieme ai figli. Le due donne hanno quindi deciso di non dare l’estremo saluto alla regina d’Inghilterra. Non tutti i suoi parenti sono riusciti ad arrivare prima della sua dipartita, William e Harry sono arrivati che la Regina era già morta. Quel che è certo è che i figli e l’erede al trono William erano però presenti al momento della comunicazione ufficiale. Da ieri è partita l’operazione London Bridge is down: il periodo di lutto per la capostipite durerà dieci giorni prima dei funerali. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi e saranno allestiti maxischermi in tutto il Paese per seguire la copertura mediatica.

Il corpo della regina Elisabetta verrà trasferito da Balmoral a Edimburgo e da Edimburgo a Londra seguendo l’operazione Unicorno. Intanto, è già stato annunciato il nuovo re, che oggi dovrà eseguire il giuramento. Prima ancora di indossare la corona, Carlo III ha voluto pronunciarsi in merito alla morte di sua mamma: “La morte della mia amata madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di enorme tristezza, per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la morte di una sovrana, e di una madre, tanto amata” ha affermato il re d’Inghilterra.

“So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il Commonwealth, e da innumerevoli persone, in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto, e di cambiamento, io e la mia famiglia avremo il sostegno che deriverà dalla consapevolezza del rispetto, e dal profondo affetto, che ha sempre circondato la Regina”. Anche per William e Kate le cose sono cambiate adesso che la regina Elisabetta è morta. Adesso lui è diventato il nuovo erede al trono ed entrambi hanno acquisito un nuovo titolo: Duca e Duchessa di Cornovaglia. Secondo in linea di successione è suo figlio maggiore George, di 9 anni.

La regina Elisabetta è morta, chi è stato escluso dal suo capezzale. Morta senza vedere neanche i nipoti scritto su Più Donna da Maria Costanzo.