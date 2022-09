La regina Elisabetta fa un miracolo dal cielo, Quello che è apparso dopo un’ora dalla morte è incredibile. Sudditi sbalorditi

I sudditi d’Inghilterra si apprestano a dare il loro ultimo saluto alla regina Elisabetta e sono convinti che la donna stia lanciando per loro diversi segnali dall’aldilà. Il primo giunge da una donna che abita a Telford, nella contea di Shropshire. Un’ora dopo dall’annuncio ufficiale la signora stava rientrando nella sua abitazione, ma sulla strada si è dovuta fermare per fotografare qualcosa di incredibile che aveva attratto la sua attenzione nel cielo. Diverse nuvole si erano unite tra loro e avevano lasciato spazio alla forma di un volto con tanto di cappellino, l’accessorio che più ha caratterizzato l’amata sovrana.

Quante volte ci si ferma a guardare le nuvole e a vedere le diverse forme che prendono. C’è chi ci legge dei messaggi, chi ci prevede il futuro. Questa volta, la regina Elisabetta sembra essere proprio comparsa nel cielo, soltanto dopo un’ora dall’annuncio della sua morte. La signora dello Shropshire ha pubblicato lo scatto sui social, una fotografia che ha fatto subito il giro del web. “Mentre tornavo a casa ho visto questa nuvola e sono andata nel panico” ha scritto ad accompagnare il suo post. In moltissimi hanno pensato che si trattasse della conferma che Sua Maestà si trova in paradiso. ( continua dopo la foto)

I più romantici sperano che la regina Elisabetta si sia ricongiunta con il suo amato Filippo, deceduto ad aprile del 2021. I sudditi sono convinti che la monarca meriti il suo posto in paradiso, dopo aver trascorso ben 70 anni della sua vita al servizio del popolo. La donna ha preso seriamente l’incarico che il destino le aveva riservato sin dal primo momento. Diventata Sua Maestà all’età di 25 anni, non ha mai fatto un passo falso. In molti hanno pensato che potesse abdicare in favore del figlio Carlo. Ma per lei una regina non può rinunciare alla sua corona e la deve portare fino all’ultimo respiro.

Adesso la regina Elisabetta è morta e il primogenito Carlo diventa re all’età di 73 anni. Meglio tardi che mai, si direbbe, e questo lo rende il nuovo re più anziano della storia d’Inghilterra. Ma adesso tutti i pensieri sono volti alla loro sovrana, i cui funerali si terranno dieci giorni dopo l’annuncio ufficiale della morte. L’immagine comparsa in cielo non è l’unico segnale che Sua Maestà ha voluto lanciare ai cittadini del Regno Unito. In molti hanno sentito la sua presenza anche nell’arcobaleno apparso dopo l’incessante pioggia che ha coinvolto tutto il Paese negli ultimi giorni.

Arcobaleno che è comparso in cielo proprio dopo qualche ora dall’annuncio della morte della regina Elisabetta. “L’arcobaleno al castello di Windsor mi ha fatto piangere. La Raimbow Queen ci ha inviato un segno”. Insomma, sembra proprio che la sovrana sia morta serenamente, contenta di aver portato a termine il suo incarico e di riposarsi finalmente dopo 7 anni di incessante lavoro. C’è chi non crede nei segni, chi invece ha sempre attribuito ai reali qualcosa di divino. Quel che è certo è che è stata una grande donna e che sarà immortale nella memoria di tutti noi, sudditi e non.

