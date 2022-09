La Regina Elisabetta ha scritto una lettera che si potrà aprire solo nel 2085. Contiene un segreto incredibile

La regina Elisabetta ha scritto una lettera misteriosa ai cittadini di Sydney, il cui contenuto resterà ignoto per ancora molti anni. E’ morta soltanto da pochi giorni la sovrana d’Inghilterra e i suoi sudditi sono caduti in una profonda disperazione. Il suo feretro viene trasferito da una città all’altra e il popolo del Regno Unito esce in strada a salutare per l’ultima volta Sua Maestà. Allo stesso tempo, i giornalisti si sono subito mobilitati per svelare dettagli segreti della sua vita. Del resto, la donna è sempre stata abilissima a mantenere la sua privacy e non ha mai permesso a nessuno di scoprire i suoi sentimenti.

La regina Elisabetta è la piena impersonificazione del popolo inglese. Un popolo restio a mostrare le proprie emozioni e capace di nasconderle agli occhi più indiscreti. Lei è salita al trono in giovane età, ad appena 27 anni, dopo la morte improvvisa di suo padre. Un genitore che amava tantissimo e con il quale aveva potuto crescere senza sentire il peso della monarchia. All’epoca la donna era sposata con Filippo da appena un anno e stava trascorrendo con lui un periodo felice a Malta, dove ha potuto per la prima e ultima volta nella sua vita assaporare un assaggio di vita reale.

Lì la regina Elisabetta non era l’erede al trono d’Inghilterra, ma era semplicemente la moglie del capitano e poteva permettersi il lusso di uscire con le amiche per un caffè e di divertirsi davvero. Ma la morte del suo amato padre ha messo la parola fine a tutto questo. Da quel momento, rientrata nel Regno Unito, si è assunta tutte le responsabilità che il suo ruolo comportava e lo ha fatto nella maniera più seria e assoluta. Anche in quell’occasione, nonostante il lutto, non ha mai mostrato alcun cenno di cedimento. E così è andata avanti per ben 70 anni, fino alla sua morte avvenuta qualche giorno fa.

Elisabetta II ha regnato tra due secoli e ha visto moltissime cose accadere nel mondo e nella sua famiglia. Guerre, epidemie, drammi l’hanno coinvolta in prima persona. Lasciando sempre il suo volto imperturbabile e incomprensibile. Questo la rende uno dei personaggi più misteriosi dei nostri tempi e probabilmente anche uno dei più affascinanti. L’abbiamo seguita per moltissimi anni ma non potremo mai avere accesso ai suoi più intimi segreti. L’unico detentore di questi ultimi, il principe Filippo, è morto prima di lei. Ma adesso è comparsa una lettera che potrebbe svelarci qualcosa in più.

La regina Elisabetta ha scritto di proprio pugno questa lettera rivolta ai cittadini di Sidney. Nessuno del suo staff è consapevole di cosa ci sia al suo interno. E’ un mistero che potrà essere svelato soltanto tra altri 63 anni. E’ questo il volere di Sua Maestà. Lo scritto si trova nel Queen Victoria Building di Sydney ed è indirizzata al Lord Mayor di Sydney in Australia. E’ posizionata all’interno di una teca di vetro nell’area riservata ed è stata scritta dalla donna nel 1986, dopo la restaurazione dell’edificio. All’esterno si legge: “Saluti. Nel 2085 d.C., apri questa busta e trasmetti ai cittadini di Sydney il mio messaggio per loro”.

La Regina Elisabetta ha scritto una lettera che si potrà aprire solo nel 2085. Contiene un segreto incredibile scritto su Più Donna da Maria Costanzo.