la-regina-elisabetta-ha-una-malattia:-di-cosa-soffre-la-reale

La Regina Elisabetta ancora una volta è protagonista di una notizia che riguarda da vicino il suo stato di salute. La sovrana più longeva della storia combatte da qualche tempo contro una malattia, la quale è stata resa nota da poco tempo a questa parte. Ecco di cosa si tratta.

La Regina Elisabetta nel corso del lungo percorso fatto come sovrana di Inghilterra ha fatto parlare di sé in tutto il modo per varie motivazioni e che hanno poi catturato l’attenzione dei vari tabloid e magazine in tutto il mondo.

Una delle notizie che più hanno incuriosito il popolo del web riguarda il modo in cui la Regina Elisabetta usa la sua borsetta, una lunga serie di segnali in codice che lo staff deve conoscere perfettamente nel caso in cui la sovrana abbia bisogno che qualcuno di loro intervenga durante l’evento. Oggi, invece, ecco che l’attenzione si concentra su un problema di salute con il quale la sovrana deve convivere da qualche tempo a questa parte.

Regina Elisabetta: la malattia di cui soffre

La Regina Elisabetta ha da poco compiuto 94 anni, festeggiati in qualità appunto di sovrana di Inghilterra essendo alla guida del paese da quasi ben 68 anni. In particolar modo, una delle foto ufficiali diffuse da Buckingham Palace ritraggono la Regina in sella al suo cavallo, mostrandosi così in ottima forma. Ma il tutto non finisce qui, dato che la sovrana da qualche tempo a questa parte ha dovuto imparare a convivere con un delicato problema.

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, l’attenzione mediatica oggi si concentra sulla malattia di cui soffre la Regina Elisabetta e con la quale ha dovuto imparare a convivere. La malattia in questione la cinetosi che comporta nausea, violenti giramenti di testa e fortissime emicranie, capaci di provocare anche degli svenimenti se non presi in tempo. Quanto detto, infatti, è alla base degli spostamenti lampo dato che la sovrana, secondo protocollo, deve muoversi almeno tre volte l’anno nelle varie residenze stagionali.

“Solo un goccetto di scotch…”

Ebbene sì, questa è una delle piccole cose che si concede la Regina Elisabetta che, proprio come la Regina Madre non riesce a dire di no a un po’ di scotch. Che sia davvero questo il segreto di elisir di lunga vita in casa Windsor?

La Regina Elisabetta, comunque sia, cerca di prendersi in toto cura del suo corpo, seguendo un regime alimentare e non abusando dei medicinali, prendendo solo quelli che il suo medico di base ha prescritto per lei.

