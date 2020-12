La Regina Elisabetta ha una nuora preferita: ecco chi è

La sovrana Elisabetta II adora una nuora. Solo a lei sono concessi privilegi speciali: ecco chi è la preferita di sua maestà

Innamoramenti, divorzi, occhiatacce e separazioni. Tutto quello che fanno i reali di Gran Bretagna suscita interesse e curiosità. E al centro di tutto, nel bene e nel male, c’è sempre lei, la Regina Elisabetta II che prova a tenere a bada da quasi 60 anni le inquietudini di figli, nipoti e parenti acquisiti. Ma in tutto ciò ci sono anche le simpatie della Regina. A quanto pare la Regina Elisabetta ha le sue preferenze e in particolar modo una nuora è la sua preferita.

Non c’è da stupirsi che si parli di cosa succeda a Buckingham Palace. Il gossip sulla famiglia Reale d’Inghilterra riempie le pagine dei giornali dai tempi dell’abdicazione al trono dello zio della Regina Elisabetta. Allora Edoardo VIII preferì l’americana Wally Simpson al regno e passo ‘l’incombenza’ a suo fratello Giorgio, padre di Elisabetta e Margaret. Sono passati più di 80 anni ma sono sempre i fatti di gossip a tenere banco.

Le nuore di Elisabetta: chi sono e chi è la preferita

La Regina Elisabetta non solo è la sovrana più longeva del mondo è anche una mamma, una nonna e una bisnonna. Lilibeth come è chiamata in famiglia ha quatto figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Il primogenito, erede al trono, ha portato a palazzo dapprima Lady Diana, sulla carta la ragazza perfetta. Ma sappiamo tutti com’è andata a finire fra tradimenti, incomprensioni e il tragico incidente. Poi si è sposato con l’amore di gioventù Camilla, decisamente non amata dalla Regina.

Andrea si è sposato con Sarah Ferguson, ma si è divorziato nel 1996 e ultimamente le sue amicizie con Jeffrey Epstein, finanziere statunitense condannato per reati sessuali e morto suicida, non sono ovviamente ben viste.

L’ultima nuora rimasta in lizza è la moglie del figlio più piccolo della Regina, Edoardo, oggi 56enne. Si è sposato nel 1999 con Sophie Rhys Jones e ha avuto due figli, Louise nata nel 2003 e James nato nel 2007. Edoardo a differenza dei fratelli non è mai stato al centro di scandali di nessun tipo e non ha – almeno finora – divorziato. Una perla rara a Buckingham Palace.

Ci sono poi le mogli dei nipoti, che seppur non essendo nuore, sono ovviamente molto vicine alla regina. Soprattutto Kate Middleton, moglie di William, che un giorno sarà Regina consorte.

Ma è Sophie, che vanta il titolo di contessa di Wessex, moglie di Edoardo ad essere la nuora preferita dalla Regina Elisabetta.

La nuora preferita della Regina Elisabetta: i permessi concessi

Avere un rapporto privilegiato con la Regina, non è cosa da tutti. Specialmente se non si è nati all’interno della Famiglia Reale conquistare il cuore della sovrana è impresa ancora più ardua. Che però è riuscita a Sophie. Semplicemente per una empatia profonda fra le due.

Fonti interne a Palazzo fanno sapere che “la regina si fida molto di lei in un modo che non può essere applicato alla duchessa di Cambridge o alla duchessa di Cornovaglia” riporta la fonte a Vanity Fair. Addirittura Sophie “è come un’altra figlia per Sua Maestà, sono così vicine”. E non è un caso che lei è uno dei pochissimi membri della Famiglia Reale autorizzato a poter contattare la Regina in qualsiasi momento.

Tanto che Sophie è una delle poche persone può salire sulla limousine reale durante le celebrazioni di Natale a Sandringham. E solo a Sophie lei fu concesso di utilizzare gli appartamenti reali di Buckingham Palace prima del fidanzamento.

Chi è Sophie contessa di Wessex

Sophie nasce nel 1965 da una famiglia della media borghesia. Niente titoli altisonanti: suo padre è direttore vendite in un’azienda di pneumatici sua madre è una segretaria.

I suoi studi si concentrano sulle pubbliche relazioni ed inizia a lavorare per diverse aziende, tra cui anche Capital Radio. Nella sua vita fa anche la rappresentate di sci e viaggia per un anno, lavorando, in Australia. Il mondo di Buckingham Palace sembra molto lontano.

Invece nel 1993 incontra ad un evento di beneficienza il principe Edoardo e scocca l’amore. Nel 1999 i due si sposano. Nel 2001 devono affrontare il dramma della perdita di un figlio per una gravidanza extrauterina. Poi nel 2003 e nel 2007 l’arrivo dei due figli Louise e James.

Con il matrimonio Sophie acquisisce il titolo di Sua Altezza Reale la Contessa di Wessex e da allora è diventata patrona di numerose organizzazioni caritatevoli.

The post La Regina Elisabetta ha una nuora preferita: ecco chi è appeared first on Solonotizie24.