“la-regina-elisabetta?-lo-detesta…”.-la-clamorosa-confessione-dello-staff

La Regina Elisabetta ha fatto espressamente divieto allo staff delle pulizie di utilizzare un particolare elettrodomestico nelle residenze reali. Ecco di cosa si tratta.

I divieti allo staff delle pulizie della Regina Elisabetta

In questi anni di indiscrezioni, aneddoti e retroscena su Buckingham Palace ne abbiamo letti tantissimi. Tra articoli scandalistici e libri, sembra che la Casa Reale ormai non abbia più segreti, ma non è così. A svelare una nuova particolarità, per così dire, della Regina Elisabetta è stata Barbara Allred, per anni a capo del team di pulizie di diverse residenze reali, come Sadringham. Come riporta Novella 2000, Allred ha parlato dei lavori svolti alle dipendenze di Sua Maestà. Ed ha parlato, in particolare, di uno strano divieto imposto. Ha spiegato: “Detesta che a Buckingham Palace, e non solo, si utilizzi l’aspirapolvere”. La Regina Elisabetta, infatti, preferisce che i pavimenti, e anche i tappeti, siano spazzati. Questo per evitare la Regina possa essere disturbata dai rumori dell’elettrodomestico, specie nel corso dei suoi impegni mattutini.

Una rivelazione che ha sorpreso i sudditi di Sua Maestà, considerando inoltre la grandezza delle residenze reali. Ma non è tutto. Allred ha infatti rivelato che la Regina Elisabetta ha vietato l’uso della candeggina nei bagni, onde evitare di rovinare la porcellana. Allo staff delle pulizie, infatti, è raccomandato usare sale e aceto distillato, che va applicato con uno spazzolino o dell’ovatta.

Aumento della sicurezza per la Casa Reale

Come ha rivelato il Sun, la Regina Elisabetta ha disposto l’aumento di misure di sicurezza informatiche per Buckingham Palace. Gli esperti della Casa Reale hanno infatti modificato da medio ad elevato il rischio di attacchi hacker.

Nel marzo scorso, la Regina Elisabetta ha nominato Elliot Atkins come suo primo Chief Information Security Officer per prevenire gli attacchi online. Stando alle indiscrezioni riportate dal tabloid inglese, i pericoli potrebbero provenire da hacker russi o cinesi. L’obiettivo? Si legge: “Danno reputazionale, sanzioni e/o azioni legali contro la famiglia o i membri del personale”.