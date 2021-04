La Regina Elisabetta non festeggerà il suo 95esimo compleanno per la morte del Principe Filippo

Sono giorni nefasti per la monarchia inglese, giorni in cui si piange la dipartita del Principe Filippo, scomparso all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile e i cui funerali si sono tenuti sabato 17 aprile nella Cappella di San Giorgio. La Regina Elisabetta, il cui 95esimo compleanno cade mercoledì 21 aprile, sembra che non abbia intenzione di festeggiare questo giorno come è consuetudine, proprio in seguito alla morte del suo consorte.

I festeggiamenti sono stati annullati

È uso comune, ormai, che ad ogni festeggiamento la famiglia reale inglese condivida con i suoi sudditi e, non solo, delle foto che rendano testimonianza di quel momento speciale. Quest’anno, invece, a causa del recente lutto la Regina ha deciso che non ci sarà alcun ritratto di famiglia: sarà il primo compleanno della Regina senza suo marito, dopo più di settant’anni di regno l’uno accanto all’altra. La sovrana ha deciso di chiudersi nel suo dolore, vivendo questo tragico momento circondata solo dai suoi affetti più cari e dai suoi amati cani. Non è escluso, inoltre, che anche suo nipote Harry, tornato per la prima volta nel Regno Unito per salutare un ultima volta suo nonno, rimandi la partenza dopo il compleanno di Elisabetta II. Inoltre, è stato confermato l’annullamento di uno degli eventi più significativi per la Royal Family, ovvero il Trooping the Colour, evento pubblico con il quale si festeggia la Regina e che, solitamente, si tiene a giugno. Per rispettare le norme anti Covid, quindi, per il secondo anno di seguito verrà rimandato, ma probabilmente se ci saranno festeggiamenti, si terranno in forma ristretta nel Castello di Windsor.

Il dolore della Regina Elisabetta al funerale del Principe Filippo

Sabato 17 aprile 2021 si sono svolti i funerali del Principe Filippo, un momento di grande dolore per la nazione intera, oltre che di incredibile sofferenza per la Regina che ha perso il suo compagno di vita, l’uomo che ha avuto al suo fianco nel suo lunghissimo regno e che è stato la colonna portante di una famiglia costantemente sotto i riflettori. La Regina, come si vede nelle foto dei funerali, ha assistito alla cerimonia da sola e immersa nel suo dolore, lontano dai suoi cari secondo i protocolli imposti dal governo a causa dell’emergenza sanitaria.