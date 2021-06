“la-regina-ha-saputo-di-lilibet-diana-due-giorni-dopo-il-parto”,-le-ultime-notizie-da-palazzo

I Duchi di Sussex avrebbero trattato i membri della Royal Family come tutti noi comuni mortali. La coppia, stando a quanto riportato dal The Daily Mail: “Ha deciso di comunicare alla famiglia la nascita della piccola Lilibet Diana Mountbatten Windsor con lo stesso comunicato ufficiale con cui hanno annunciato al mondo il lieto evento“. La Regina in passato sarebbe stata avvisata dell’intenzione del nipote di chiamare la bambina col suo nome, Lilibet. Tuttavia, così come sottolineato dal The Daily Mirror, Buckingham Palace: “Non era stata più aggiornato dai Duchi”.

Quando la Regina ha scoperto della nascita di Lilibet Diana

“Nessun avviso preventivo”, la Regina Elisabetta II, secondo quanto riportato dal The Daily Mail, non sarebbe stata avvisata della nascita di Lili. La piccola è nata “venerdì 4 giugno alle 11.40 con il peso di 3.2 chilogrammi“. La Sovrana, come sottolineato anche dal The Daily Mirror, avrebbe quindi scoperto del lieto evento solo quando Harry e Meghan hanno dato la notizia ai social media (quindi solo domenica pomeriggio). Finora Buckingham Palace non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo, rifiutando di discutere il quando la Sovrana ha ricevuto la notizia della nascita della sua undicesima pronipote, Lili, ottava nella linea di successione al trono britannico.

La reazione ufficiale della Royal Family dopo l’annuncio

A parziale conferma delle indiscrezioni offerte, il tabloid evidenzia le tempistiche delle reazioni ufficiali all’annuncio di Buckingham Palace, arrivate ieri, dopo oltre 90 minuti dal comunicato dei Duchi. Il messaggio presente sul profilo ufficiale Instagram dei Reali è:

Congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita di Lilibet Diana! La Regina, il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia e il duca e la duchessa di Cambridge sono lieti della notizia. Lilibet è l’undicesima pronipote di Sua Maestà.

Non sono mancate le reazioni ufficiali (sempre con le stesse tempistiche) da parte del principe Carlo e sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia (“Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie per l’arrivo della piccola Lilibet Diana. Auguriamo loro tutto il bene in questo momento”) e dei Duchi di Cambridge, William e Kate (“Siamo tutti lieti della felice notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie”).

Harry da 2 anni pensava al nome della Regina

Il duca e la duchessa del Sussex hanno dichiarato che il nome “Lili” è un omaggio alla nonna di Harry, la Regina Elisabetta, il cui soprannome di famiglia è Lilibet. Ma il nome, stando a quanto sottolineato dal giornale statunitense People, sarebbe sul radar del principe Harry “da almeno un paio d’anni“. Nel 2019, durante una visita a Birkenhead (nei pressi di Liverpool), i Duchi (in attesa del primo figlio) hanno ascoltato dei suggerimenti da parte di alcuni scolari sul nome da dare ad Archie. Harry, in quell’occasione, mostrò interesse per il nome “Lili”, chiedendo alla madre della piccola il perché di quella scelta.

in foto: Lady Diana e la Regina Elisabetta II nel 1987

Il nome Lilibet Diana e i rapporti tra Lady D e la Regina

“Lilibet Diana” è chiaramente un omaggio alla Regina Elisabetta e a Lady Diana. Ma per la giornalista Afua Adom, intervenuta a Good Morning Britain: “Lilibet non rende omaggio solo alla Regina ma anche alla madre di Meghan, Doria Ragland. Il suo soprannome è Lili“. Entrambi i nomi, Lilibet e Diana, sono comunque due eredità importanti per la piccola figlia di Harry e Meghan, che hanno specificato: “La bambina verrà chiamata col diminutivo Lili“. Di certo l’accostamento dei due nomi stride con i rapporti tra le due donne (per Harry punti di riferimento, insieme alla moglie Meghan). A dicembre 1995, dopo essersi consultata con suo marito, il Primo Ministro John Major, l’arcivescovo di Canterbury George Carey e il suo segretario privato Robert Fellowes, la Regina scrisse una dura lettera a Lady Diana. Il messaggio era chiaro: “Mi sono consultata con l’arcivescovo di Canterbury, con il primo ministro e, naturalmente, con Charles. Abbiamo deciso che il percorso migliore per te sia il divorzio”. La missiva venne invitata dopo la clamorosa intervista in cui la principessa aveva esternato la sua tristezza per la sua vita matrimoniale, auspicando per il suo futuro di diventare “la regina nei cuori delle persone”.