la-regina-organizza-il-pranzo-di-natale:-i-grandi-esclusi,-harry-in-lacrime:-“ecco-che-scusa-hanno-trovato-per-non-invitarmi”

Tutto il mondo torna a casa dalla famiglia per trascorrere le vacanze di Natale, tranne il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, che ancora una volta restano in America. Questo è un periodo molto importante per la famiglia, si può dire la festa che celebra l’ importante legame più di tutti. La vita è sicuramente solitaria e ognuno di noi vive le proprie battaglie, ma sin dalla nascita chi ha la fortuna di avere al suo fianco fratelli e genitori amorevoli deve essere ben consapevole di avere decisamente una marcia in più. Per questo, anche gli animi più freddi tornano per dare gli auguri ai genitori.

Il Natale non è solo la celebrazione della nascita di Gesù bambino o, come lo definiscono molti, la festa che celebra il consumismo. Il Natale è fatto di cene che riuniscono anche le famiglie più lontane, di regali, luci, addobbi e calore che scaldano il cuore negli inverni più freddi. Ma Harry insiste nel suo ruolo di figliuol prodigo e decide di rimanere in America, solo con la nuova famiglia che si è creato, quella formata da Meghan Markle e i due figli, Archie e la nuova arrivata Lillibeth Diana. Un nome che celebra la sua importante famiglia ma che non basta, se non accompagnato dai giusti comportamenti.

La Megxit ha fatto discutere il mondo intero ma, soprattutto, ha distrutto il legame tra i due famosissimi fratelli, legame che sembrava indissolubile. Non solo, il principe Harry era il preferito di nonna Elisabetta, nonostante i suoi comportamenti da ribelle che ben conosciamo. Ci avviciniamo giorno dopo giorno al Natale e a Buckingham Palace sono tutti in fermento per i preparativi per la tradizionale cena che da la regina insieme a tutti i suoi familiari. Gli ultimi anni le feste sono state diverse: la stessa Queen è rimasta chiusa in casa a causa della pandemia di Covid-19.

Oggi in Inghilterra la situazione non è migliorata e la variante Omicron ha sparso di nuovo il terrore nella popolazione. Ma la regina Elisabetta non vuole saperne di trascorrere il Natale da sola, soprattutto dopo la perdita di Filippo, il suo compagno di vita. Così, bando alla prudenza, il 21 dicembre si terrà la cena cui viene invitata l’intera famiglia. A tavolo sono attesi circa cinquanta membri, compresi i suoi cugini, i Gloucester, il duca di Kent, i Michaels. Insomma, ci saranno proprio tutti, e probabilmente sarà impossibile ignorare la sofferta assenza del principe Harry.

I preparativi sono pronti, i piccoli di casa George, Charlotte e Louis non vedono l’ora di gustarsi luci decorazioni e regali con la loro regale famiglia. Dopo di che, la regina Elisabetta lascerà il castello per trascorrere le festività nel palazzo di Sandringham. Harry e Meghan Markle, invece, saranno in America perché per loro il rischio covid era troppo elevato. Secondo molti una bella scusa per non invitarli. Non si può neanche dire che trascorreranno il Natale con la famiglia di lei, considerato che la odiano e non perdono occasione per criticarla. Non scopriremo a breve la realtà sul carattere della donna, ma il fatto che si sia inimicata ben due famiglie, e cioè quel vincolo più importante che un uomo ha al mondo, la dice lunga.

