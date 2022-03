la-rete-europea-man-in-aiuto-dell’ucraina

Dipendenti e collaboratori di MAN Truck & Bus sono impegnati nel sostenere le persone bisognose di aiuto a causa della guerra in Ucraina. I primi convogli organizzati da Monaco sono già in viaggio. 100 mila euro sono stati raccolti nella donazione organizzata a livello di Gruppo destinati alla UN Refugee Angency, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, i dipendenti e collaboratori di MAN Truck & Bus hanno garantito la massima solidarietà e aiuto alle persone bisognose in modi molto diversi: hanno raccolto materiali, organizzato trasporti, donato denaro e offerto sostegno diretto ai profughi. Dove possibile, il costruttore tedesco ha fornito veicoli alle organizzazioni umanitarie: un gran numero di camion, autobus e furgoni degli stabilimenti e dei dealer sono impegnati a trasportare forniture di soccorso nella zona della crisi e portare i rifugiati in salvo.

La disponibilità ad aiutare la popolazione ucraina è particolarmente attiva nei siti e nelle strutture commerciali dei Paesi confinanti con l’Ucraina. Per esempio, in Polonia i dipendenti MAN si sono fatti carico del trasporto e dell’accoglienza dei colleghi ucraini e delle loro famiglie che erano riusciti a fuggire e hanno anche portato al confine alimenti e articoli per l’igiene di cui c’è urgente bisogno. Per gestire le numerose donazioni, i dipendenti MAN collaborano con organizzazioni partner: per esempio, MAN Austria supporta i trasporti settimanali di aiuti dalla Slovacchia, con il primo trasporto hanno consegnato 10 mila confezioni di cibo, medicinali, sacchi a pelo e generatori di corrente.

La disponibilità dei veicoli è un aspetto essenziale nell’impegno ad aiutare la popolazione ucraina. MAN Truck & Bus France, per esempio, ha fornito cinque camion alla Protezione Civile che coordina le attività di donazione in Francia, nonché semirimorchi di altre aziende partner. Ciò ha permesso di trasportare molte tonnellate di aiuti umanitari dalla Francia al confine polacco-ucraino. In Polonia, MAN ha anche supportato i giornalisti nel loro lavoro dotandoli di un van TGE.

La cooperazione tra iniziativa privata, MAN e le organizzazioni partner è attiva anche in Germania: a Norimberga e Monaco, i volontari hanno smistato e imballato più di 1.800 pacchi donati su oltre 100 europallet. Così i primi due MAN con 34 pallet sono partiti per il Nord della Romania dove c’è un hub logistico gestito dalla “St John Ambulance” che, come partner di MAN, porta gli aiuti in Ucraina. L’impianto di componentistica di Salzgitter, in Bassa Sassonia, ha fornito un van TGE per portare i soccorsi nell’area di confine.

Inoltre, MAN ha messo a disposizione un TGX con semirimorchio all’associazione “Brucker help the Ukraine” di Fürstenfeldbruck, vicino a Monaco. Due dipendenti MAN si sono offerti volontari per portare il camion carico di aiuti umanitari a Lublino, in Polonia. MAN Service Dortmund ha raccolto beni di prima necessità in collaborazione con l’associazione “Children need our help” e i dipendenti della filiale di Hagen, in Vestfalia, hanno portato molte tonnellate di beni di prima necessità a Cracovia consegnandoli al Caritas locale. MAN ha anche sostenuto la campagna di raccolta fondi dell’azienda di trasporti Bode, che ha trasportato forniture di soccorso a Varsavia con 15 camion e raccolto circa 500 kit di pronto soccorso dalle officine tedesche del Sud.

“La disponibilità dei nostri colleghi è enorme – afferma Fabian Heidinger, che coordina i soccorsi in tutta MAN -. La volontà di garantire un supporto a chi soffre è totale e l’impegno di tutto il mondo MAN, così energico e determinato, ci rende orgogliosi. La situazione però continua a essere molto complessa, con richieste che arrivano continuamente. In MAN stiamo coordinando i nostri sforzi in modo da poter affrontare le nuove emergenze in modo mirato e risolverle nel più breve tempo possibile”.

Oltre alle varie campagne di raccolta materiali, i dipendenti MAN stanno partecipano anche alla “employee donation” richiesta dalla direzione del Gruppo Volkswagen. Le donazioni sono destinate a “UN Refugee Aid”, partner nazionale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati UNHCR, che sta lavorando a stretto contatto con le autorità in Ucraina e nei Paesi limitrofi per organizzare gli aiuti. I dipendenti delle sedi e delle aziende tedesche partecipanti hanno fatto confluire una percentuale dalle loro buste paga nella “Restcentkasse” per poter fornire un maggiore supporto in situazioni di emergenza. Il denaro confluisce nella “donazione dei dipendenti” che è stata istituita a livello di gruppo Volkswagen e che in MAN è stata sponsorizzata dal Chief Human Resources Officer, Arne Puls, e dall’ex Chairwoman of the Group Works Council, Irmi Maucher.

Nel frattempo, il Gruppo Volkswagen ha già donato un milione di euro per conto di tutti i suoi marchi ai soccorsi di emergenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

