la-rete-first-stop-lancia-il-servizio-di-officina-mobile

La Rete First Stop sempre più vicina ai propri clienti. Da oggi, con il nuovo servizio Dove vuoi tu, i Centri First Stop offrono assistenza sui pneumatici e altri servizi non più solo in officina ma anche direttamente in azienda. Il servizio è già attivo a Milano, Padova e Roma e sarà presto disponibile anche in tante altre città d’Italia.

“Siamo molto orgogliosi di lanciare il servizio “Dove Vuoi tu”, che arricchisce ulteriormente l’offerta dalla Rete First Stop ai propri affiliati, aumentando le loro opportunità di business. Questa iniziativa sarà principalmente rivolta agli utenti flotte ma non escludiamo di poterla estendere anche all’utenza privata” – afferma Giuseppe Spanò, Director Retail Solutions & Services. “Il nostro team sta già lavorando per veicolare traffico flotte aggiuntivo ai Centri First Stop, che potranno gestirlo in modo efficace grazie a questo nuovo servizio.”

I Centri First Stop avranno infatti a disposizione furgoni allestiti con attrezzatura Corghi per effettuare questi interventi su vetture e veicoli commerciali.

“Abbiamo investito molto in questo progetto, per l’importanza di dare ai nostri affiliati una leva aggiuntiva per servire i clienti flotte.” – afferma Federico Zignani, Retail Business Development Manager. “Tanti i vantaggi che porteremo sul mercato con questo servizio: dal risparmio di tempo e denaro, alla comodità di un servizio innovativo e a domicilio, senza rinunciare a qualità e professionalità proprie dei Centri First Stop.”

