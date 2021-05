La ricetta dei bignè al cioccolato di Csaba

Tra i volti più amati di Food Network c’è anche Csaba! Oltre a essere uno dei giudici di Cortesie per gli ospiti, la Dalla Zorza regala anche delle ricette molto particolati al pubblico di Food Netword. Nel programma The Modern Cook, dedicato alla cucina sana e ‘moderna‘ abbiamo visto delle nuove ricette. Nella puntata in onda domenica 2 maggio, alle 15:00, Csaba Dalla Zorza, ha preparato la ricetta dei bignè con cioccolato per una rubrica dedicata alla piccola pasticceria. Tutte le ricette di CSaba possono essere trovate anche nel libro The Modern Cook che ispira quindi la sua rubrica su Food Network. E adesso passiamo alla ricetta di bigné con cioccolato.

Pasta bignè: 120 ml di acqua, 45 g di farina forte, 40 g farina 00, 60 g di burro, 1 pizzico di sale, 1 stecca di vaniglia, 1 cucchiaio di zucchero, 3 uova intere

Vi ricordiamo che è possibile rivedere le ricette di Csaba su Discovery Plus. Se volete anche farcire con il cioccolato i bignè c’è una seconda parte di preparazione.

PER LA CREMA PASTICCERA AL CIOCCOLATO: 2 tuorli d’uovo, 100 g di zucchero fine, 30 g di farina, 1 cucchiaino di Cointreau, 300 ml di latte, 125 g di cioccolato fondente (70% di cacao)

PER FINIRE: 150 g di cioccolato fondente, 2 cucchiai di panna

Se vogliamo preparare solo i bignè, prendiamo una pentola e portiamo a bollore l’acqua con il burro a pezzettini, il sale e lo zucchero. Quando la miscela bolle e il burro è sciolto, aggiungiamo la farina tutta d’un colpo e mescoliamo energicamente. Formata una palla, che ‘frigge’, spegniamo e trasferiamo in una ciotola.

Mescoliamo e lasciamo intiepidire. Uniamo un uovo per volta, mescolando fino a farle assorbire completamente. Inseriamo l’impasto in una sacca da pasticcere e formiamo sulla teglia dei ciuffi di impasto. Con un pennellino bagnato premiamo sulle punte e cuociamo in forno caldo e statico a 175° per 25 minuti.

La seconda parte, la farcia al cioccolato e anche la decorazione finale.

Mescoliamo con una forchetta i tuorli e lo zucchero in una ciotola, poi incorporiamo la farina, mescolando sino ad ottenere un composto liscio. Diluisci con circa 50 ml di latte freddo, mescolando con una frusta per disfare eventuali grumi. Aggiungiamo per ultimo il Cointreau.

In un’altra pentola, scaldiamo sul fuoco in una casseruola il latte rimasto, sino a raggiungere quasi il punto di ebollizione, ma senza farlo bollire. Togli dal fuoco e versalo a filo nella ciotola con il resto degli ingredienti, mescolando bene con la frusta. Rimetti tutto nella casseruola e torna sul fuoco, a fiamma media. Cuoci la crema continuando a mescolare senza fermarti, sino a che sarà leggermente addensata.

Togli la crema dal fuoco aggiungi il cioccolato a pezzi. Mescola bene con la frusta sino a che il composto sarà completamente amalgamato e la crema avrà un colore scuro e brillante. Non ci resta che lasciar raffreddare e poi trasferiamo la crema in una sac a poche usando una bocchetta piccola.

Aspettando che la crema si raffreddi, possiamo preparare il cioccolato fondente che andrà fuori dai bignè ( anche questa è una parte facoltativa, si possono farcire senza poi usare anche il fondente). Finiamo così: facciamo sciogliere il cioccolato fondente con la panna, in una ciotola sopra acqua in leggera ebollizione. Per riempire i bignè pratica un foro alla base di ciascuno usando un coltellino affilato. Riempiamo ogni bignè spremendo la crema direttamente all’interno e copri i dolcetti con una colata di cioccolato fuso. ( FONTE RICETTA)