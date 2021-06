la-ricetta-del-gazpacho:-non-aspettarti-la-solita-zuppa!

Lo sai dove è nata la Ricetta del Gazpacho? E’ una storia interessante che voglio raccontarti prima di svelarti i segreti di questo piatto!

Gazpacho

Il Gazpacho è una zuppa fredda a base di verdure crude che ha origine in Andalusia.

Si tratta di un piatto povero e di origini contadine: grazie alla sua freschezza i braccianti lo portavano nei campi e lo consumavano come spuntino gustoso e rinfrescante.

Nel gergo popolare ci si lamenta sempre che “la zuppa è fredda”, ma questa, più è ghiacciata e più e buona!

Per questo motivo ho deciso di parlartene proprio in questo periodo dell’ anno: questo piatto è una degna conclusione di una calda giornata di Luglio!

La Ricetta del Gazpacho

Dettagli Tempo di Preparazione 10 minuti

Ingredienti 4 pomodori ramato

1/2 cetriolo sbucciato

2 cipolle novelle

1 spicchio di Aglio (facoltativo)

prezzemolo fresco

basilico fresco

sale

pepe

olio evo

2 Friselle senza glutine

Qualche fiocco di Feta Greca

Procedimento lava e monda le verdure e le erbe aromatiche (tenendone da parte alcuni pezzetti per guarnire)

inserisci tutto in un frullatore potente, insieme allo spicchio di aglio se lo desideri

una volta ottenuta una purea, setacciala con l’ ausilio di un colino dalle maglie fini e trasferiscila in una zuppiera pulita

coprila e riponila in frigorifero per almeno 2 ore

trascorso questo tempo, dividi il Gazpacho in due porzioni e rendilo un piatto unico aggiungendo le verdure crude tagliate a cubetti, la frisella sbriciolata e qualche fiocco di Feta Greca

servi con un filo di olio Evo, sale e pepe

Una ricetta ideale per quelle giornate in cui proprio non si ha voglia ne di cenare, ne di mettersi vicino ai fornelli!

Il Gazpacho rientra nella TOP 5 delle mie cinque ricette estive preferite.

Io ti aspetto alla prossima ricetta!

Lorenza