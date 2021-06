La Ricetta del Polpo alla Luciana e qualche piccola curiosità

Come la maggior parte dei piatti tipici dei nostri territori, anche la Ricetta del Polpo alla Luciana ha origini antichissime.

Tu conosci questo piatto?

Polpo alla Luciana

La leggenda narra che i pescatori “luciani” ponessero sott’acqua dei vasi di terracotta che trovavano pieni di polpi veraci alla mattina e che li cucinassero poi con l’ acqua di mare.

Questa storia è legata al Borgo di Santa Lucia, un rione di Napoli: qui i pescatori adottavano una tecnica di pesca tipicamente chiamata “dell’ anfora”.

Di sera ponevano in acqua dei piccoli vasi in terracotta e sassi bianchi, nelle vicinanze degli scogli, e alla mattina questi erano pieni di Polpi pronti per essere cucinati.

Perchè si chiama così?

I pescatori di questo pittoresco Rione venivano chiamati “Luciani” ed erano famosi per la loro grande abilità di cucinare il pescato con pochi ingredienti ma in maniera saporita: da qui il nome del piatto.

Come la maggior parte dei piatti, meno sono gli ingredienti, più è alta la qualità di quest’ ultimi, maggiore sarà la possibilità di ottenere un piatto strepitoso!

E’ proprio il caso della ricetta del Polpo alla Luciana: un piatto fenomenale, saporito ed estremamente facile da realizzare!

In questo articolo lo cucineremo insieme passo dopo passo! Seguimi!

La Ricetta del Polpo alla Luciana

Polpo alla Luciana

Dettagli Tempo di preparazione 10 minuti Tempo di Cottura 40 minuti

Ingredienti 1 Polpo di Scoglio

10 pomodori datterini

1 scalogno

2 spicchi di aglio

1 bicchiere di passata di Pomodoro

5/6 Olive bere

Un cucchiaino di Capperi

Prezzemolo

Sale

Pepe

Peperoncino

Avevano ragione i Luciani: un piatto “povero” ma ricco di sapori e di gusto e come vedi, sano ed equilibrato.

Polpo allaLuciana

Il Mio Consiglio

Quando andrai a servirlo, potrai notare come si taglia facilmente senza la necessità di utilizzare speciali coltelli.

Con questa cottura, infatti, la carne del Polpo di Scoglio rimarrà estremamente tenera.

Ti consiglio ugualmente di congelare il Polpo di Scoglio per 48 ore prima di cucinarlo per rendere la sua carne ancora più tenera.

Per quale motivo, ti starai chiedendo?

I minuscoli cristalli provocati dal congelamento rompono le fibre della carne, rendendo più morbido il polpo una volta scongelato. Non ci credi? Fai una prova!

Ovviamente io aspetto una tua recensione su questa semplicissima ricetta!

Ci tengo!

Lorenza