la-ricetta-della-settimana:-la-«frittatina-alla-nerano»-di-vurria

Il concept di Vurria porta in tavola materie prime d’eccellenza, di rigorosa provenienza partenopea, piatti golosi e un twist salutare, per vivere l’autentica esperienza della pizza di Napoli senza rinunciare alla leggerezza.

A Milano, dopo l’apertura del ristorante in via Borseri, in zona Isola, nel 2019, Vurria ha voluto consolidare la propria presenza sul territorio inaugurando una nuova sede nella centralissima via Della Moscova. L’ insegna milanese fondata da Fabrizio Margarita punta a portare l’esperienza della pizza partenopea a un nuovo livello, prestando un’attenzione particolare all’alimentazione sana e leggera. L’impasto delle sue pizze contiene infatti un ingrediente dalle molteplici proprietà benefiche: l’aloe vera, che, unita alle farine di tipo 1 e alla lievitazione di almeno 30 ore, gli conferisce particolare leggerezza e digeribilità, senza alterare il gusto inconfondibile del piatto-simbolo di Napoli.

Ricetta per 10 frittatine alla Nerano

Ingredienti Nerano

500 gr zucchine

100g di basilico

20g burro

70 gr parmigiano

170 gr bucatini

50 gr mozzarella

Ingredienti Besciamella:

50 gr burro

60 gr farina

500 ml latte

Procedimento: Nerano

Tagliare le zucchine sottili con la mandolina e friggerle un giorno prima della preparazione della ricetta. Il colore delle zucchine deve essere dorato e non bruciato.

Preparazione della besciamella

Iniziamo a far sciogliere il burro in una pentola senza farlo soffriggere. Setacciamo la farina e aggiungiamola al burro fuso, mescolando con una frusta, per evitare di formare grumi. Lasciamo cuocere a fiamma moderata per qualche minuto la pasta che si sarà formata, sempre lavorandola con la frusta.

Aggiungere il latte poco per volta, continuando a mescolare con la frusta. È preferibile che il latte sia caldo. Possiamo scaldarlo in un pentolino prima di iniziare la preparazione della salsa o al microonde.

Amalgamato tutto il latte, continuare a mescolare fino a quando non si sarà formata una crema corposa. Aggiungere il sale, il pepe e la noce moscata e travasiamo la besciamella in una ciotola, coprendola con della pellicola trasparente, a contatto con la crema, in modo che non faccia la pellicina in superficie.

Una volta tiepida, aggiungere le zucchine i bucatini cotti al dente, il parmigiano, la mozzarella, il burro, il basilico tritato.