Per celebrare il 4 luglio, la Festa dell’Indipendenza americana, Al Mercato Steaks & Burgers propone un imperdibile temporary fuori menù che rende omaggio alle origini dello Chef Eugenio Roncoroni.

Lo Chef italo-americano celebra la più importante festa nazionale degli Stati Uniti proponendo il Surf ‘n’ turf, un vero e proprio classico della Bay Area di San Francisco, che prevede l’inedito accostamento di carne rossa e frutti di mare, qui reinterpretato in chiave burger e in versione double-decker:

Al Mercato Surf ‘n’turf presenta un primo strato composto da carne, avocado e coleslaw, mentre il secondo è impreziosito da gamberoni fritti e spicy San Francisco sauce style. La proposta di accompagnamento prevede chips di patate dolci.

Il Surf ‘n’ Turf di Al Mercato

«La Bay Area è il posto in cui si affollano tutti i miei ricordi, ma anche il luogo in cui sono cresciuto professionalmente, avendo l’opportunità di lavorare assieme ai migliori chef californiani, tra cui Janine Falvo e Michael Tusk – ha dichiarato lo Chef Eugenio Roncoroni – Sono felice di poter festeggiare il 4 luglio di Al Mercato Steaks & Burgers proponendo un goloso assaggio d’America, che rimanda a un grande classico della cucina a stelle e strisce, rivisitato in versione burger”.

Il nuovo, goloso burger celebra la cucina Continental, nata negli Stati Uniti tra gli anni Sessanta e Settanta, simbolo della contaminazione e del melting pot culturale tipico degli U.S.A. Il gioco di parole “surf” e “turf”, l’equivalente del nostro “mare e monti”, rimanda all’accostamento di carne rossa con pesce e frutti di mare, un abbinamento inconsueto e dirompente.

Il fuori menu Al Mercato Surf ‘n’turf sarà disponibile in esclusiva fino all’11 luglio, presso le due sedi Al Mercato Steaks & Burgers, nella storica location di Via Sant’Eufemia 16 e in quella di Corso Venezia 18, o in modalità da asporto.