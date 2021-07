La riconoscete in FOTO? È l’attrice con il record di chili persi: come cambia

La celebre attrice ha perso molti chili diventando ancora più bella, avete capito di chi stiamo parlando? Come è cambiata – FOTO

(Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Ha preso parte a film molto celebri in tutto il mondo ed ha avuto un cambiamento fisico davvero incredibile. Sono molti chili che ha perso l’attrice ed oggi è ancora più bella. Non tutti però riescono a riconoscerla in foto al primo sguardo.

Stiamo parlando di una donna che non è solo un’attrice, ma anche una sceneggiatrice, produttrice e comica molto nota. Con un passato in teatro, dove si è fatta conoscere con il suo musical The Westie Monologues e poi con altre produzioni, l’artista ha ricoperto diversi ruoli in televisione, ad esempio nella serie televisiva comica Pizza e in sketch comici in The Wedge. Poi il suo sbarco al cinema nei film Fat Pizza e Ghost Rider.

Quindi il suo trasferimento negli Stati Uniti e la sua partecipazione in un episodio della sit-com Le regole dell’amore. Successivamente ruoli nelle commedie Tre uomini e una pecora, The Wedding Party e Che cosa aspettarsi quando si aspetta e alle produzioni indipendenti Small Apartments e Struck by Lightning.

L’attrice ha perso molti chili ed oggi è così. L’avete riconosciuta? – FOTO

Nel 2016 è stata protagonista nel film comico Single ma non troppo e il debutto nel musical Guys and Dolls, in cui ha ricoperto il ruolo di Adelaide. Avete capito di chi stiamo parlando?

Si tratta di Rebel Wilson, il cui fisico un tempo non è stato dei più snelli. Tuttavia a un certo punto l’attrice ha deciso di perdere diversi chili. Grazie ad attività fisica e a una dieta sana è riuscita a trasformare il proprio fisico.

Perdendo ben 30 chili Wilson è riuscita a centrare l’obiettivo che si era prefissata, vale a dire quello di raggiungere i 75 chili.