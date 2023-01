La Romania ha raggiunto la stampa internazionale con l’arresto dei fratelli Andrew e Tristan Tate. BBC, The Guardian, Sky News parlano dei pm DIICOT che saltano sui due influencer accusati di tratta di esseri umani, stupro e criminalità organizzata. Che aiuto hanno avuto i miliardari in Romania.

Aggiornamento 21:30: i fratelli Tristan e Andrew Tate sono stati arrestati per 30 giorni

Secondo fonti della CNN di Antena 3, l’avvocato dei due fratelli ha dichiarato di aver difeso al meglio i suoi assistiti e di aver presentato ricorso alla Corte d’appello di Bucarest in quanto non ritiene vi siano i presupposti per procedere all’arresto preventivo misurare.

Il 5 gennaio il ricorso presentato dall’avvocato dei fratelli Tristan e Andrew Tate sarà giudicato presso la Corte d’appello di Bucarest.

Inoltre, altre due donne, collaboratrici dei fratelli Tate, sono state arrestate per 30 giorni.

Aggiornamento 20:00. Secondo fonti vicine alle indagini, il mandato di arresto nei confronti dell’ex poliziotta, vicina ai fratelli Tate, sarebbe scaduto.

Secondo fonti dell’inchiesta, la donna si sarebbe occupata della contabilità del gruppo criminale. Pistole e altre armi, soldi, auto di lusso, lingotti d’oro e persino un gorilla da un dollaro, questo è quanto hanno trovato i pm durante la perquisizione della casa britannica.

Inoltre, il mandato d’arresto per i fratelli Andrew e Tristan scade intorno alle 22:00, quindi il giudice dovrebbe prendere una decisione. Altrimenti i due fratelli possono andarsene liberi.

