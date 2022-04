La Russia ha vietato al primo ministro Boris Johnson e ad altri alti ministri di entrare in Russia a causa della posizione “ostile” del Regno Unito sulla guerra in Ucraina. Anche il ministro degli Esteri Liz Truss, il segretario alla Difesa Ben Wallace e altri 10 politici di alto livello – per lo più membri…

Read More “La Russia vieta l’ingresso di Boris Johnson e ad altri alti ministri inglesi” »

L’articolo La Russia vieta l’ingresso di Boris Johnson e ad altri alti ministri inglesi proviene da Grandeinganno.