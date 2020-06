La salute con il dottore Filippo Manelli endocrinologo e  ecografia clinica

Da brescia Roma ecco chi è il Il dottor Filippo Manelli endocrinologo e Esperto di ecografia clinica è il nuovo primario del Pronto soccorso dell’Azienda socio sanitaria Valcamonica: guiderà una struttrua con quindici medici e oltre trenta infermieri. Ha diverse pubblicazioni scientifiche e testi specialistici, è autore di lavori su riviste internazionali e al di fuori dell’ambito ospedaliero è giornalista pubblicista. È anche presidente del Lions Valsabbia dove i soci del sodalizio hanno nominato Filippo Manelli come presidente.

Manelli si è detto orgoglioso di questo nuovo incarico, «al quale tengo molto: è per me un impegno importante e prestigioso che dovrò svolgere per i due pronto soccorso e che mi consentirà di conseguire indubbi miglioramenti in una valle particolarmente strutturata su quasi 100 chilometri e con i suoi 100.000 abitanti». Uno degli episodi che riguardano il dottor Manelli sono le nozze avvenute all’ospedale dove lui è primario durante l’emergenza coronavirus. Dove Angelo, classe 1959, era stato colpito dal coronavirus e a inizio marzo era stato ricoverato ospedali Esine. Nelle ore di sofferenza trascorse in corsia ha pensato tanto alla compagna ed alla vita. Ha chiamato il suo avvocato ed espresso un desiderio, non l’ultimo, certo, ma preciso: si voleva sposare, voleva suggellare ufficialmente l’unione con Diane per tutelare lei ed i figli, ma non c’era tempo da perdere in documenti e burocrazia.

Il legale ha fatto il «miracolo», supportata dalla direzione dell’Asst e dal Comune. E così in una camera spoglia, è stato celebrato il matrimonio più bello ai tempi del Covid-19. A officiare c’era Emanuele Moraschini, primo cittadino di Esine, come testimoni due dottoresse e come invitati il direttore generale Maurizio Galavotti e il primario di Pronto soccorso Filippo Manelli. Oltre ovviamente ai compagni di stanza, stupiti da quell’insolito via vai.

Tutto il gruppo era in sicurezza: mascherine, camici, calzari, guanti, abiti non proprio eleganti ma d’ordinanza per la situazione. A non mancare, come in un matrimonio di quelli canonici, l’emozione.

Poi, dopo la cerimonia, nessun ricevimento e una sorta di «viaggio di nozze», se così si può chiamare, in solitaria in terapia intensiva per dodici giorni. Sabato 4 aprile Paolo è tornato a casa, nel suo paese nella Bassa dove sta trascorrendo la quarantena. Nel bouquet di Diane, unico segno delle nozze classiche, c’erano orchidee e mimose. Belle e delicate come questa storia.