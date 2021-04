la-scarzuola,-ovvero-il-sogno-non-finito

Vagheggio da anni il sogno di una “Storia dell’architettura eretica del Novecento”. Il secolo passato fu un’epoca di prese di posizioni manichee, inevitabili in un mondo così difficile e in continua trasformazione, c’era da scegliere dove stare: se – per dirla con le avanguardie – con i cupi passatisti o con le magnifiche sorti del progresso. Oggi tutto pare cenere, il futuro è arrivato e neppure ce ne siamo accorti. Persino i disegni di Sant’Elia ci scatenano rimpianti retrofuturisti. La mia “Storia eretica” è forse un tributo nei confronti di chi non ha voluto schierarsi, non per ignavia ma per indole, scegliendo sentieri differenti, tortuosi e, anche solo per averli battuti in solitaria, poetici. Non mancano i campioni. Non parlo dell’eclettismo di inizio secolo, fin troppo à la page, neppure del postmodernismo degli anni ’80, così volgare e trash. Penso a quel ribollire magmatico, che ogni tanto affiora inaspettato. Al gusto scenografico delle case di Mongiardino, all’architettura multiforme di Dezzi Bardeschi, agli esperimenti sensuali dello studio Peregalli. E su tutti, ovviamente, a Tomaso Buzzi. Maestro di nessuno, sia chiaro, l’Architettura eretica non fa scuola. Non è un’infinita landa pianificata, è più un emergere di isole inattese, inciampi del percorso, oasi inaspettate, fatte di risonanze, ricordi, nostalgie. È un sentimento nobile la nostalgia. Aristocratico. È il rimpianto di un mondo che non solo non esiste più, ma che forse è esistito solo nella nostra immaginazione. C’è qualcosa di infantile nei committenti di questi architetti eretici, nel loro desiderio di vivere in una architettura fiabesca, rinverdendo un blasone ormai fuori dal tempo e dalla storia. Come i Necchi Campiglio che trovavano fin troppo modernista la loro villa, progetto egregio di Portaluppi, al punto da chiedere a Buzzi di rivedere il soggiorno in chiave più baroccheggiante. O come la contessa Nathalie Volpi di Misurata che desiderava una villa al Circeo che fosse una sorta di autocelebrazione del casato. Non avesse avuto a disposizione Buzzi avrebbe soggiornato in una casa di pessimo gusto.

Visione d’insieme del Theatrum Mundi, con a sinistra il Teatro dell’Arnia e a destra l’Acropoli. Il pavimento dell’orchestra è costituito da un labirinto. Foto Francesco Dolfo

Il desiderio di escludere ogni difformità, di vivere in un bello ideale, è la premessa inevitabile al Kitsch. Ma non con Buzzi: il suo gusto non era improvvisato. Era laureato al Politecnico milanese, conosceva e frequentava Muzio, de Finetti, Ponti, insegnò disegno dal vero, tra gli altri, a Gae Aulenti. Non fu subalterno alla nostalgia dei ricchi committenti che lo ingaggiavano, semmai diede loro gli strumenti per emancipare il loro gusto. Rendere la loro sprezzatura un gesto architettonico. Buzzi sin dagli inizi della sua carriera ebbe una grande fortuna professionale che gli permise, negli anni, una libertà inaspettata. Non capita a molti architetti di poter dedicare buona parte della propria vita a sperimentare la progettazione di un luogo dell’anima. Non più al soldo di una committenza ma alle dipendenze dei propri turbamenti, desideri, slanci ideali.

Balena di Giona. Le fauci spalancate sono un riferimento a rituali iniziatici. Foto Francesco Dolfo

Questo fu La Scarzuola. Dopo una vita al lavoro per soddisfare il corpo, come lui stesso affermava, era giunto il momento di soddisfare l’anima. Acquistò così, nel cuore dell’Umbria, i resti di un convento francescano per trasformarlo in una camera delle meraviglie, un sogno architettonico, un cantiere infinito, anzi volutamente non-finito. Buzzi sapeva che il sublime delle antichità sta nella loro impossibilità a essere concretamente restaurate. Solo l’immaginazione può restituire ciò che manca. Il non-finito è scelta d’artista, alla maniera di Michelangelo. «Dovrei ottenere il fascino del Non-Finito», scrisse in un suo appunto, «che si apparenta a quello delle Rovine, che entrambi danno all’architettura quella quarta dimensione che è il tempo». È quindi col tempo della memoria che si confronta, non con lo spazio. La vita è una messa in scena, un Grande Teatro del Mondo (se ne contano addirittura sette di teatri alla Scarzuola), dove celebrare, “mettere in pietra”, l’animo dell’artista. Animo tortuoso e labirintico, scenografico ed esoterico, ispirato alle allegorie rinascimentali di Francesco Colonna ma mai con un filologismo asettico: Colonna, come Alberti o Michelangelo, ma anche San Francesco o Gaudí, gli sono contemporanei. Tutti si sono dovuti confrontare con la vita terrena, prosaica, materiale e con quella onirica, spirituale, eterna. Non è più, e non è mai stato, un problema di stile o di gusto. Opere così intime, private, non cercano il conforto con la ribalta immediata. L’Arcosanti di Paolo Soleri, lontanissima da qui, sia geograficamente sia stilisticamente, ha le stesse caratteristiche sperimentali ed esistenziali, quasi fossero sorelle sconosciute. Prototipi irreplicabili. Esiste un’opera più inutile eppure più necessaria? Tutto nella Scarzuola è simbolo, tutto è allegoria. Girare per questi prati, salire queste scale, ammirare il disegno del paesaggio, vivere l’esperienza della Scarzuola è comprendere intimamente il significato delle parole di Shakespeare nella Tempesta: “Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e nello spazio e nel tempo d’un sogno è raccolta la nostra breve vita”. È poesia.

