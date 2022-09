La schiavitù nell'antica Roma – Con te a Roma

Nel corso della storia, ci sono state tante testimonianze sulla pratica della schiavitù da diverse parti della cultura e dei popoli del mondo, ma niente è più famoso della schiavitù nell’antica Roma, con i Romani che possedevano così tanti schiavi, dagli schiavi comprati e venduti nei mercati degli schiavi, ai soldati di guerra catturati e resi schiavi, ai bambini nati da genitori schiavi. La schiavitù era così diffusa a Roma che era accettata come parte della vita degli antichi romani. Alla schiavitù nell’antica Roma è stato dato poco credito per l’importante contributo dato dal lavoro degli schiavi alla civiltà romana. È importante notare, tuttavia, che la schiavitù fu sia favorevole che disastrosa per l’antica Roma.

Quando i Romani dominarono il Mediterraneo, portarono milioni di schiavi in Italia, dove lavorarono nelle grandi piantagioni o nelle case e nei luoghi di lavoro dei ricchi. L’economia degli italiani, in particolare dei romani, dipendeva dall’abbondante lavoro degli schiavi, che costituivano il 40% della popolazione. Gli schiavi abili, talentuosi o belli potevano spuntare i prezzi più alti e molti servivano come scribi, gioiellieri, cantanti, baristi e persino medici. Un balsamo addestrato in medicina valeva quanto cinque schiavi agricoli.

La schiavitù nell’antica Roma aveva una legge incoerente. Gli schiavi erano considerati una proprietà e non avevano diritti, erano soggetti ai capricci dei loro padroni. Tuttavia, avevano un’importanza legale nei procedimenti giudiziari come testimoni e potevano prima o poi ottenere la libertà e la cittadinanza. I padroni spesso liberavano gli schiavi devoti in segno di gratitudine per il loro servizio sincero, ma gli schiavi potevano anche risparmiare per comprarsi la libertà. La situazione degli schiavi a Roma migliorò costantemente, anche se nelle campagne gli schiavi venivano trattati in modo poco gentile. Alcuni padroni crudeli credevano nell’antico adagio Ogni schiavo è un nemico, così che, anche se la legislazione umana vietava la mutilazione o l’uccisione degli schiavi, la crudeltà estrema continuava.

La schiavitù nell’antica Roma non ebbe una fine improvvisa, ma fu gradualmente modificata quando le nuove forze economiche introdussero altre forme di lavoro a basso costo. Per tutta la durata del tardo impero romano, gli agricoltori e i commercianti romani esitavano a pagare ingenti somme di denaro per gli schiavi, perché l’idea di investire in un’economia in declino non li allettava. L’uso degli schiavi continuò per secoli, ma la schiavitù nell’antica Roma fu poco a poco sostituita da lavoratori salariati nelle città e da contadini legati alla terra, in seguito chiamati servi della gleba, nelle campagne. Questi tipi di lavoratori fornivano manodopera a basso costo senza il costo originario che i proprietari di schiavi dovevano pagare per i loro schiavi. Non fu per un principio religioso o per una riforma umana che la schiavitù nell’antica Roma scomparve, ma perché si trovò un altro metodo di lavoro, forse ancora più duro.