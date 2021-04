La seconda acquisizione più costosa di sempre di Microsoft è nel riconoscimento vocale

Microsoft annuncia la maggior operazione dopo Linkedin: compra Nuance, una software house specializzata in cloud e intelligenza artificiale

L’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, al Microsoft innovation summit a Milano (foto: profilo Instagram Microsoft Italia)

Microsoft ha raggiunto un accordo definitivo per l’acquisto di Nuance per un totale di 19,7 miliardi di dollari: lo hanno annunciato le due compagnie, specificando che l’operazione si baserà su una spesa di 56 dollari per azione, circa il 23% in più rispetto alla valutazione di chiusura dello scorso venerdì e includerà anche i debiti della compagnia, specializzata in cloud e software di intelligenza artificiale. In particolare, Nuance fornisce una tecnologia di riconoscimento vocale e trascrizione utilizzata anche da Apple in Siri e, come ha dichiarato l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, avrà applicazioni in ambito sanitario.

Per la compagnia di Redmond si tratta del maggior acquisto dal 2016 (Linkedin, 26 miliardi di dollari), ma di recente si è mostrata proattiva sul mercato, dopo aver acquisito per 7,6 miliardi di dollari la casa di produzione videogiochi Zenimax e aver intavolato discussioni per comprare l’applicazione per chat Discord (10 miliardi), secondo Bloomberg. Era stata indicata inoltre tra i possibili acquirenti di TikTok negli Stati Uniti, finché la trattativa non è deragliata.

Le soluzioni di intelligenza conversazionale di Nuance sono già utilizzate dal 77% degli ospedali americani e i ricavi del cloud sanitario dell’azienda sono aumentati del 37% nel 2020 (chiuso a settembre). L’utilizzo più frequente riguarda la reportistica integrata con i registri sanitari elettronici, la trascrizione dei referti medici vocali post-visita e il miglioramento dell’esperienza del paziente. Ora tali applicazioni entreranno nel cloud di Microsoft per la sanità, raddoppiando il mercato disponibile totale a quasi 500 miliardi di dollari. Nuance si occupa anche di applicazioni per migliorare l’esperienza utente, assistenti virtuali, soluzioni digitali e biometriche.

Resa nota sin da ora, l’operazione è destinata a chiudersi entro l’anno dopo l’approvazione degli azionisti di Nuance. In un bando del Parlamento europeo da 3 milioni di euro, per la fornitura di tecnologie per il riconoscimento vocale, traduzione e trascrizione istantanea, Microsoft è stata superata da due consorzi guidati da aziende italiane, Cedat85 (in un primo raggruppamento internazionale), Translated e Pervoice. Entro settembre i tre concorrenti dovranno consegnare un prototipo funzionante per dieci lingue per valutare chi potrà proseguire nella fornitura del servizio.