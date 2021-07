Un nuovo goal per la nota dj residente a Berlino. Peggy Gou ha di recente collaborato alla progettazione di una sedia prodotta sull’isola di Bali da 20 chilogrammi di imballaggi in polietilene ad alta densità (HDPE) riciclati che sono stati scartati sulla vicina isola di Java. L’Indonesia è il secondo maggior contribuente mondiale di plastica oceanica dopo la Cina. Solo il 10% dei 6,8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici generati qui ogni anno viene riciclato. Il progetto è stato curato da Space Available, lo studio fondato da Daniel Mitchell e basato a Bali che ha aperto proprio nel pesante periodo della crisi sanitaria.

Peggy Gou sulla sedia realizzata in collaborazione con Space Available. Foto di Space Available.

Mitchell, che è anche direttore creativo dell’hotel e beach club di Bali Potato Head, ha collaborato con la Gou per dare voce internazionale all’urgenza di questo problema tramite il potente mezzo del design. L’idea di progetto è quella di spiegare il concetto attraverso la progettazione di un oggetto ad uso quotidiano, come la sedia, che può aiutare a sviluppare una coscienza ambientale nel singolo individuo.

Peggy Gou davanti alla sedia realizzata in collaborazione con Space Available. Foto di Space Available.

La collaborazione con la Gou, Dj Berlinese e prima artista sudcoreana a suonare nell’iconico nightclub Berghain della città, ha permesso di dare grande risonanza al progetto. Il design della sua sedia presenta un’unità di stoccaggio sotto il sedile per i dischi in vinile e un motivo ipnotico a spirale che viene fatto roteare a mano nella plastica fusa, prima che abbia il tempo di solidificarsi e indurirsi in fogli. Lo studio Space Available, per realizzarla, ha lavorato a stretto contatto con artigiani locali balinesi che realizzano la sedia a mano nel loro laboratorio.

La sedia di Peggy Gou realizzata in collaborazione con Space Available. Foto di Space Available.

La sedia finale può essere assemblata senza bisogno di viti, punti metallici o colla, semplicemente utilizzando i ritagli di plastica creati nel processo di rifilatura dei fogli come bacchette di saldatura. Fusi con una pistola termica, fondono insieme i diversi componenti in un metodo che Mitchell sostiene produca zero rifiuti e permetta all’intera sedia di essere riciclata di nuovo alla fine della sua vita. La sedia è fatta di un solo materiale, il che è davvero fondamentale per la riciclabilità, nonostante l’obbiettivo principale sia quello di eliminare del tutto l’uso della plastica.