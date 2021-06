La Serenissima, oltre la classicità

Dopo Barcellona, Hong Kong, Milano e Doha, Patrizia Hofer arriva in laguna come general manager di The St.Regis Venice, punto di riferimento del mondo dell’hotellerie veneziana, recentemente restaurato sotto il segno della modernità ma con un occhio sempre rivolto al passato. Un periodo delicato per il settore che però non ha intimorito la Hofer, forte della lunga tradizione d’eccellenza del The St.Regis Venice iniziata 1895 quando inaugurò come Grand Hotel Britannia vantando ospiti del calibro di Monet. Il pittore, innamorato di questo luogo e della sua vista mozzafiato, si ispirò alla città per molti dei suoi dipinti; tra questi la Basilica di Santa Maria della Salute e l’Isola di San Giorgio Maggiore.

Ph Niall Clutton

Non a caso l’arte e il design sono protagonisti indiscussi all’interno del St. Regis. Le camere sono 169, di cui 39 suite, alcune delle quali con terrazza privata. Tra queste la suite dedicata a Monet, con mobili e opere d’arte realizzati nelle nuances dei suoi dipinti. Come i quadri alle pareti, parte di un progetto di residenza d’artista creati dall’artista parigino Olivier Masmonteil, i poggioli delle sedie come le forcole delle gondole, o i tappeti, pezzi unici che richiamano alle increspature delle acque del Canal Grande.

Tra i grandi maestri veneziani simbolo del St. Regis Carlo Scarpa, omaggiato nei più piccoli dettagli dell’interior; e poi ancora i mobili bar, capolavori artigianali in stile deco, pezzi d’arte contemporanea scelte dall’Art Curator Robin Greene, in collaborazione con Berengo Studio, sculture in vetro di Murano, stucchi fatti a mano, le sete di Rubelli fino ai marmi e ai soffitti in vetro e foglia d’oro. Ogni elemento, anche il più nascosto, è un omaggio alla storia di Venezia e ai suoi tesori artigiani.

Ph Matteo Barro

Il ristorante, Gio’s Restaurant & Terrace offre l’esperienza unica di mangiare sull’acqua, tra le gondole, godendosi il sole che tramonta su Punta della Dogana. L’Executive Chef, Nadia Frisina, siciliana d’origine ma con una carriera in giro per il mondo, esalta in cucina le ricette della tradizione veneziana con caldi tocchi della sua terra, dando vita a piatti gustosi con accenti etnici.

Ph Marco Gaggio

Altra menzione speciale ai due bar, il St. Regis Bar, con una terrazza all’italiana che ricorda i magici set della Dolce Vita anni ’60, e l’Arts Bar, versione ultra chic dei classici American Bar, dove bartender acrobatici in elegantissima divisa doppiopetto bianca disegnata su misura servono cocktail impeccabili. Tra i signature del The St.Regis Venice da assaggiare assolutamente, il Santa Maria Bloody Mary ispirato al mitico Red Snapper a base di Succo di pomodoro chiarificato, Absolut Elyx Vodka, infuso di rafano, Verjus du Perigord, gocce di tintura piccante, salina e Grappa Poli.

Ph Niall Clutton

Tra le chicche del The St.Regis Venice, il butler personale. Un servizio firmato St. Regis, per cui la celebre catena alberghiera è famosa in tutto il mondo, voluto dal suo fondatore, il colonnello John Jacob Astor IV nel 1904 quando aprì il suo primo hotel a New York con il sogno di offrire il miglior servizio d’hotellerie al mondo.