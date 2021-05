La sostenibilità guida la scelta dello smartphone: la strategia di Vodafone

Dall’ultimo programma, Eco rating, che dà una pagella di sostenibilità al telefonino, alle altre iniziative consumer dell’azienda: Andrea Duilio traccia la direzione

Qual è l’impatto ambientale di un Samsung Galaxy S21 oppure di uno Xiaomi Mi 11? In Italia, a partire dalla prossima settimana, ce lo dirà Vodafone, grazie al nuovo sistema di valutazione Eco rating. Si tratta di un’iniziativa di respiro europeo che vuole aiutare “i consumatori a identificare e confrontare i telefoni cellulari più sostenibili“.

La partenza è prevista per giugno in tutti i mercati presidiati da Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (che opera tramite O2 e Movistar) e Telia Company. In pratica nei negozi e sui rispettivi siti ufficiali degli operatori le schede tecniche dei nuovi modelli di dodici marchi indicheranno anche un indice eco espresso in centesimi.

“Essere riusciti a dar vita a un consorzio di questo tipo credo che sia un grandissimo risultato. Per la prima volta siamo arrivati a una valutazione ecologica che non solo è un esempio di trasparenza e sensibilizzazione per i clienti, ma anche uno stimolo per i produttori a fare meglio. L’impegno green in questa industria andava probabilmente anticipato ma adesso non resta che spingerlo oltre questo tipo di iniziativa. Anche perché la sostenibilità è un valore sempre più riconosciuto dai consumatori e la comunicazione di questi elementi è cruciale per instaurare un rapporto di fiducia e consentire scelte consapevoli”, spiega a Wired Andrea Duilio, direttore business unit consumer di Vodafone.

Da zero a 100

Vodafone sostiene che la strategia ecologica dovrebbe esplicarsi non solo internamente – si pensi alla filiera o lo sviluppo sostenibile – ma anche coinvolgendo la clientela. “I cellulari normalmente non vengono considerati sostenibili, quindi l’obiettivo di questa azione è proprio quella di aiutare i consumatori a scegliere in modo trasparente anche in relazione all’impatto ambientale dei terminali che hanno tra le mani ogni giorno. Si tratta di una iniziativa di ampio respiro, aperta a tutti gli operatori di telefonia mobile“, aggiunge Duilio.

Al momento, in qualità di produttori, hanno aderito Huawei, Samsung Electronics, Xiaomi, Zte, OnePlus, Oppo, MobiWire, Motorola/Lenovo, Tcl/Alcatel, Bullitt Group, fra cui Cat e Motorola rugged, Doro e Hmd Global (Nokia). Da giugno sarà sufficiente accedere al sito ecoratingdevices.com (o alla pagina ufficiale Vodafone) per ottenere tutte le informazioni sull’iniziativa e vedere come viene calcolata la valutazione. Nello specifico la scala da 0 a 100 punti è il frutto dell’analisi di cinque aspetti chiave della sostenibilità dei dispositivi mobili: durabilità, riparabilità, riciclabilità, efficienza climatica ed efficienza di risorse.

La genesi dell’etichetta eco

L’Eco rating è stabilito sfruttando una metodologia di valutazione basata su 19 criteri e un’applicazione equa e oggettiva. Le informazioni ovviamente si devono ai produttori, ma l’intero sistema si basa sull’esperienza e le competenze dei vari attori e la supervisione di Ihobe (l’agenzia pubblica basca specializzata in sviluppo economico, sostenibilità e ambiente). L’intero progetto si affida agli standard e le linee guida più recenti dell’Unione europea (Itu-T, Etsi e Iso) e nuovi parametri dove si è ritenuto necessario.

Gli elementi chiave sono stati definitivi in dettaglio. Per durabilità si intende la robustezza del dispositivo, la durata della batteria, il periodo di garanzia del terminale e dei suoi componenti. Riparabilità indica la facilità con cui il dispositivo può essere riparato, considerando anche il design del telefono e le attività di supporto che potrebbero aumentarne la vita utile e migliorarne la riparabilità, la riutilizzabilità e il potenziale aggiornamento. Riciclabilità suggerisce il grado di recuperabilità e smontaggio dei componenti del dispositivo, le informazioni fornite in merito dai produttori e il grado di riciclabilità dei materiali. Efficienza climatica è correlato alla quantità di emissioni di gas serra prodotte dal dispositivo nel suo intero ciclo di vita. Efficienza di risorse valuta l’impatto causato dalla quantità di materie prime scarse richieste dal dispositivo (per esempio, l’oro necessario alla produzione delle parti elettroniche) in relazione all’esaurimento di tali risorse.

Andrea Duilio, direttore business unit consumer di Vodafone Italia (Vodafone)

Complessivamente più alto sarà il punteggio di ogni singolo attributo e migliore sarà la qualità ecologica del dispositivo. “Sono parametri che magari in passato non erano tutti al centro delle scelte di ciascun produttore, ma nel momento in cui diventano chiave per la valutazione dell’eco rating di un singolo smartphone, è evidente che si alza un po’ l’asticella e l’attenzione di tutto il comparto. E dunque anche dei produttori“, sottolinea Duilio.

L’Eco rating sarà implementato in Albania, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito.

La transizione ecologica di Vodafone

Vodafone da diverso tempo ha avviato un processo di transizione ecologica che reputa essenziale per “costruire una società più resiliente, sostenibile e inclusiva“. In effetti Vodafone Italia ha già una rete alimentata al 100% da fonti rinnovabili ed è la prima compagnia telefonica nel paese ad aver anticipato al 2025 l’obiettivo di zero emissioni proprie di gas a effetto serra. In anticipo anche rispetto agli obiettivi al 2030 dell’intero gruppo.

“Siamo stati riconosciuti ‘Green Star’, primi nella categoria delle telecomunicazioni nella classifica dell’Istituto tedesco Itqf delle aziende più sostenibili 2020-2021“, ricorda Duilio: “L’Eco rating è un ulteriore step nella direzione di un impegno green sempre maggiore nel mondo consumer e nel mondo business“.

Si pensi anche a Smartphone Trade-in. Il programma consente ai clienti che acquistano alcuni modelli di smartphone presso i negozi Vodafone di consegnare il vecchio apparecchio e ricevere in cambio un credito da scontare. Il dispositivo “potrà avere una seconda vita attraverso la rigenerazione oppure attraverso il recupero dei materiali“.

Pochi sanno che anche la Vodafone Station, il modem-router che abilita la connettività residenziale, può essere restituita, rigenerata e riutilizzata. In caso di recesso del contratto, il cliente può riconsegnare le apparecchiature negli appositi punti di ritiro oppure prenotare gratuitamente il ritiro di un corriere a casa. Inoltre in tutti i negozi Vodafone sono disponibili caricabatterie per smartphone e dispositivi che concludono automaticamente la fase di carica una volta raggiunto il 100%, evitando così il deterioramento della batteria e un ulteriore consumo di energia elettrica.

“È una cosa molto semplice ma che genera un risparmio energetico per le persone e questo contribuisce a inquinare di meno. Abbiamo inoltre eliminato tutta la carta dai nostri negozi e gli imballaggi dei prodotti. Tutte queste iniziative ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità e fanno parte di un percorso strategico, un modo diverso di essere sul mercato, su cui continueremo a investire e che continueremo a raccontare ai nostri clienti. Per essere un’azienda sostenibile a 360 gradi e contribuire alla transizione ecologica del Paese“, conclude Duilio.