La sostenibilità passa da scienza e digitale: ecco di cosa si è parlato al Wired Next Fest

La sfida della transizione energetica, i nuovi equilibri sociali ed economici post-pandemia, la lotta al cambiamento climatico: sono solo alcuni dei temi affrontati nella prima delle due giornate della tappa conclusiva del Wired Next Fest 2021, centrata sul tema della sostenibilità in concomitanza con l’uscita del numero-inchiesta di Wired sulla crisi climatica. Ospiti italiani e internazionali si sono alternati sul palco del Teatro Gerolamo di Milano, mettendo insieme musica, scienza, attivismo, imprenditorialità e tecnologia.

“Le principali urgenze che devono essere affrontate per completare la transizione digitale sono le infrastrutture di connettività come la fibra ottica, necessarie per la realizzazione della gigabit society”, ha spiegato in uno degli interventi più attesi Maximo Ibarra, capo della Digital Transformation Task Force in seno al G20. Parlando della grande responsabilità delle tecnologie digitali di abbattere le barriere all’ingresso dell’economia e del mondo del lavoro, Ibarra ha identificato come decisive anche le digital skill, “che non significa solo avere persone con competenze specifiche di settore, ma più in generale vuol dire fornire ai cittadini gli strumenti culturali, le conoscenze e l’alfabetizzazione per destreggiarsi con altri interlocutori, innescando un circolo virtuoso che coinvolga anche le aziende e la società nel suo complesso”.

Dall’oncologia all’acqua, percorsi di sostenibilità

E dalla cultura della tecnologia a quella della scienza, di libero arbitrio e genetica si è discusso con Telmo Pievani, filosofo delle scienze biologiche dell’università di Padova e divulgatore. “Con la pandemia abbiamo compreso che facciamo parte di un sistema in cui ci sono anche gli agenti patogeni, e questo dà evidenza che come esseri umani siamo fragili”, ha spiegato. “Anche i tumori sono legati a mutazioni genetiche, con il genoma che però è sensibile al comportamento esterno e fa parte di un sistema evolutivo in cui le mutazioni possono fare male o bene”. Ma la nostra vita, così come le malattie che la mettono a rischio, è già determinata dal nostro dna? E che ruolo gioca il caso in tutto ciò? “Il cancro è una malattia del nostro genoma, e il genoma è il libro che viene usato per scrivere la nostra vita”, ha sintetizzato la ricercatrice Airc all’Ausl-Irccs di Reggio Emilia Alessia Ciarrocchi. “Sappiamo che le duplicazioni del dna possono essere imperfette e che l’organismo riesce a correggere molte delle mutazioni casuali, ma la statistica ci dice che con un numero elevato di duplicazioni imperfette siamo inevitabilmente esposti al rischio di tumori”.

Ancora di oncologia, e nello specifico di tumore al seno, si è parlato con la testimonial Airc Cristina Parodi: “ottobre è il mese della sensibilizzazione sul tumore al seno”, ha ricordato, “ed è una campagna importantissima perché è una patologia sempre più curabile, sulla quale occorre fare prevenzione oltre che insistere con la ricerca scientifica”. Insieme a lei sul palco, a ribadire l’importanza per le donne di prendere l’abitudine di eseguire controlli annuali, la ricercatrice Airc all’università del Piemonte Orientale Alessandra Gennari. “Attualmente in Italia 850mila donne vivono con una diagnosi di tumore, e a 10 anni dalla diagnosi l’80% è ancora in vita”, ha sottolineato. “Ciò è possibile proprio grazie a una diagnosi precoce realizzata con una campagna di screening già estremamente diffusa sul territorio”. E anche i trattamenti hanno fatto passi in avanti importanti, come dimostra il fatto che anche nei casi più gravi come il tumore metastatico l’aspettativa di sopravvivenza sia diventata superiore a 6 anni.

Dopo la salute, l’ambiente: “A oggi non conosciamo nulla degli oceani, perché ne abbiamo studiata solo una piccola parte, pari circa al 19%”, ha esordito sul palco del Wired Next Fest l’esploratore Alberto Luca Recchi. Ed è per questo che è fondamentale fare ricerca, anche per realizzare un vero modello di sostenibilità. “Conoscendo i fondali, per esempio, si possono conoscere i movimenti dei pesci, prevedere gli tsunami, migliorare le comunicazioni e le telecomunicazioni”, ha aggiunto. “Ci sono parti dei fondali completamente inesplorate, e ancora prima di conoscerle le stiamo rovinando”, tra inquinamento atmosferico che causa alterazioni climatiche, un’invasione di rifiuti plastici e la pesca non sostenibile.