la-spagna-nella-morsa-di-filomena:-alex-e-marc-marquez-ne-approfittano-per-due-risate-[video]

Una moto da trial, un ingombrante costume di Minions, la voglia di scherzare con la comitiva di amici e la neve che in questi giorni sta cadendo abbondantemente in Spagna per effetto di “Filomena”.



Sono stati gli ingredienti della domenica diversa passata da Alex e Marc Marquez nella loro Cervera, con i due piloti che hanno dato vita ad un siparietto poi condiviso con i loro fan sui social. Alex, con un ingombrante costume da Minions, è salito in sella ad una moto per provare a derapare sulla neve, finendo però incastrato sui rami di un piccolo albero, tra le risate del fratello Marc, regista per l’occasione, e degli amici che erano con loro.

Segno evidente, quindi, che in casa Marquez è tornata la voglia di sorridere, dopo mesi di angoscia e preoccupazioni, con Marc Marquez che ormai appare sempre più spesso sereno e contento sui social come non accadeva da ormai troppo tempo. L’impressione (e la speranza di ogni vero appassionato di motociclismo) è che questa volta sia davvero sulla strada giusta verso un pieno recupero