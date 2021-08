la-splendida-farsa-grottesca-di-the-white-lotus-e-l’ossessione-delle-serie-per-i-resort

È difficile riassumere un’esperienza di visione come The White Lotus, produzione Hbo in sei episodi che arriva su Sky Atlantic e Now dal 30 agosto. Si potrebbe partire dalla meraviglia dell’ambientazione in un resort di super lusso a Maui (dove una camera può arrivare a costare 25mila dollari a notte), immerso nella sbalorditiva natura delle Hawaii. Oppure dalla colonna sonora talmente punteggiata e ricorrente da risultare ossessiva e respingente. O ancora dalla trama apparentemente insignificante: la vita di un gruppo di ospiti durante una settimana di vacanza in un costosissimo hotel tropicale. Eppure The White Lotus, creata dall’ideatore di School of Rock e Enlightment Mike White, è molto di più dei suoi singoli elementi, risultando in un mosaico di idiosincrasie umanissime tenute assieme da satira sociale e umorismo nerissimo.

Anche il genere di questa serie sfugge a ogni definizione. Si parte infatti con un prologo che è in realtà un flash forward: qualcuno è stato in qualche modo ucciso nel resort. Indietro di sette giorni, ci si può chiedere continuamente chi farà quella fine, sicuri che le previsioni più ovvie non si avvereranno. Ma invece di dipanarsi come un classico murder mystery, la serie procede con un andamento ondivago, che lambisce il dramma personale per venarlo di commedia grottesca, esagerando ogni situazione di disagio e scatenando i più bassi istinti (credeteci, a volte davvero bassissimi) dei personaggi coinvolti tanto da scatenare risate anche d’imbarazzo. Dipingendo poi soprattutto la vacanza da sogno di queste persone ricche, bianche e privilegiate, ognuna venata però dal proprio bagaglio di disturbi e spiacevolezze, non si può che incappare in un ritratto sociale dissacrante, in cui il privilegio stesso da obiettivo polemico si trasforma quasi in un pretesto quasi patetico, su cui ormai è anche inutile infierire.

La forza di The White Lotus sta anche nel suo cast corale così eterogeneo: Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) è un’ereditiera disperata per la morte della madre, le cui ceneri deve disperdere nell’oceano; Nicole (Connie Britton) è un’imprenditrice che finge di avere una famiglia perfetta, nonostante il marito evanescente, una figlia che la odia con pose anticlassiste e un figlio totalmente assorbito dai suoi device; Shane (Jake Lacy) è in luna di miele con la moglie Rachel (Alexandra Daddario) ma sotto le apparenze i due si detestano e lui non fa che ossessionarsi sul fatto che gli abbiano sbagliato suite. Nonostante debbano fingere di essere accoglienti e disponibili anche i dipendenti del resort indossano una maschera scomodissima, soprattutto Armond (il Murray Bartlett di Looking), hotel manager con passato di dipendenze che innescherà una bizzarra spirale che da perfetto ospite lo porterà a odiare l’intera umanità.

Questa serie è davvero un unicum originalissimo, in cui dettagli più o meno irrilevanti (una camera sbagliata, una diagnosi sospesa, una gravidanza nascosta, una scappatella estiva ecc.) degenerano fino a diventare al contempo la più ingestibile delle tragedie e il più ilare dei paradossi. La graffiante particolarità di The White Lotus risalta ancora di più in quanto, per puro caso, in Italia è uscito a pochi giorni da Nine Perfect Strangers, miniserie che ha premesse molto simili in quanto si concentra su un gruppo di ospiti privilegiati in una spa di extra-lusso gestita da Nicole Kidman. Gli esiti non potrebbero essere più diversi, dato che qui abbiamo una farsa schizofrenica che è puro intrattenimento e là assistiamo a uno stillicidio psicologico curioso ma sfinente. In comune, però, le due serie hanno davvero una prospettiva che vuole vivisezionare il privilegio, scavando in profondità in un’umanità che si è sempre raccontata solo grazie a sovrastrutture e stereotipi di facciata.

È interessante intravedere in queste due serie anche altri trend che caratterizzano le produzioni seriali più recenti. Sono, in effetti, entrambe dei cosiddetti bottle show, ovvero serie girate in un luogo concluso e con un limitato numero di personaggi: questo è sicuramente una conseguenza del Covid, che ha costretto anche le produzioni a limitare le interazioni fra gli attori e gli spostamenti fra varie location. Ma è anche conseguenza di un’esigenza psicologica, diciamo, di concentrarsi entomologicamente su un microcosmo, osservandone i limiti e scatenando le reazioni a una promiscuità eccessiva. La recente serie Netflix La direttrice si svolge quasi tutta all’interno del dipartimento di lettere di un’università, mentre l’imminente Scene da un matrimonio riduce quasi tutto alla casa coniugale di una coppia borghese immersa in un confronto binario.

Pur in senso più ampio, sono anche queste tutte situazioni di privilegio ristretto, messo alle strette da uno sguardo ravvicinato e molto puntuale. Da BoJack Horseman a Maniac passando per Euphoria, sono anche tantissime le serie che parlando di rehab e disintossicazione, anche qui forse metaforicamente a suggerire un’epoca di passaggio in cui bisogna espellere demoni personali e non solo. Ma gli esempi più recenti hanno bisogno di una dimensione ancora più circoscritta e altolocata per funzionare, giocando soprattutto coi contrasti. Come a dire, anche se una certa classe sociale ha dominato per secoli un mondo intero, la sua crisi è evidente fin dai suoi spazi più intimi e limitati, in un esperimento narrativo tanto claustrofobico quanto illuminante.

