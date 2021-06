“La sposerò io”, nuova vita per Lino Banfi: l’annuncio che non ti aspetti

Il noto attore pugliese Lino Banfi si è raccontato in un’intervista e ha confessato alcune novità e curiosità sulla sua attuale vita.

Lino Banfi nei panni di Oronzo Canà (Foto dal web)

Lino Banfi è uno degli attori italiani più famosi di sempre. È nato nel 1936 ad Andria in Puglia, il suo vero nome è Pasquale Zagaria. È noto soprattutto per i ruoli comici ricoperti nelle commedie sexy italiane, ma in realtà, non tutti sanno che ha girato anche alcuni film drammatici.

I film storici in cui ha partecipato sono: Vieni avanti cretino; L’allenatore nel pallone; Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio; Al bar dello sport. Invece, in televisione, ha avuto un grandissimo successo con Un medico in famiglia, storica serie televisiva di Rai 1.

Innumerevoli sono stati i film in cui ha partecipato da attore sia al cinema che in televisione. Prossimamente usciranno due film in cui avrà un ruolo e questi sono: Vecchie canaglie con la regia di Chiara Siani e Surprise Trip con la regia di Roberto Baeli. In tv, invece, lo vedremo di nuovo a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1.

Leggi anche –> Emma, il giorno del grande dolore è arrivato: il suo cuore è a pezzi

Lino Banfi, ecco alcuni suoi segreti recenti.

Recentemente Lino Banfi è stato di nuovo al c’entro dell’attenzione, infatti alcuni giocatori della nazionale italiana, tra cui Giorgio Chiellini e Ciro Immobile, hanno ammesso di essere stati contattati dell’attore pugliese per un grande in bocca al lupo per l’europeo.

In più, l’attore, ha anche chiesto ai calciatori di esultare esclamando: “Porca Putt***”. Storica esclamazione detta più volte nel film L’allenatore nel pallone. E infatti, il calciatore Ciro Immobile quando ha fatto il suo primo gol nella partita della nazionale, ha esultato esclamando alla telecamera la famosa citazione.

Leggi anche –> Diletta Leotta, grande imbarazzo in tv. Amadeus la soccorre ma c’è poco da fare

Una grande novità nella vita dell’attore pugliese, sarà il matrimonio di suo nipote il prossimo 3 luglio. La particolarità dell’evento è che sarà proprio Lino Banfi a celebrare le nozze.