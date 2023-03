La stampa sul web, invece, non dimentica: un articolo, una volta pubblicato e se non rettificato o deindicizzato, resta per sempre.

3. La sentenza 1° marzo 2023 n. 6116/2023

La pretesa risarcitoria dell’uomo, basata sulla permanenza nel sito web della testata giornalistica di una notizia vera, ma obsoleta e non aggiornata, secondo la Suprema Corte, è fondata.

Il giornale deve rispondere per la permanenza della notizia relativa al procedimento penale anche se non diffamatoria, in quanto rispondente al vero e pertanto pienamente rientrante nel diritto di cronaca, se non procede ad aggiornare la notizia con l’esito assolutorio del processo, rendendo dunque la notizia idonea a creare un danno alla reputazione dell’imputato poi assolto.

L’interessato ha quindi il diritto in primo luogo a ottenere un aggiornamento dei dati che lo riguardano e anche la cancellazione di notizie dai siti internet, ed in secondo luogo al risarcimento del danno, qualora provato, tenuto conto sia dell’esaurimento dell’interesse pubblico a mantenere la notizia, sia della mancata adesione del titolare del sito alla diffida dell’interessato, alla rimozione della pubblicazione.

La Cassazione non ha statuito un obbligo generale per le testate giornalistiche di costante aggiornamento delle notizie e di rimozione delle stesse una volta trascorso un certo lasso di tempo, ma ha comunque stabilito che qualsiasi interessato ha il diritto di tutelare il proprio onore e la propria reputazione e di richiedere l’aggiornamento degli articoli con le novità più recenti o con la rimozione della notizia dal sito web.

Una volta che l’interessato abbia formulato questa richiesta, dunque, l’omissione o il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione del contenuto risulta idoneo a integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione (danno che ovviamente va allegato e provato).

In questo modo, si realizza, secondo la Cassazione, quel ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi fra editore e interessato, tra diritto di cronaca e diritto alla cancellazione.

In questo senso si esprime anche l’art. 17 Regolamento UE 679/2016 sul diritto all’oblio che fa riferimento al diritto dell’interessato a ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, a cui si collega lo speculare obbligo del titolare di provvedervi “senza ingiustificato ritardo”.

Quindi: «la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento – non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato).»