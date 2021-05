Situata nel quartiere londinese di Belgravia, Chelsea Barracks rappresenta una collaborazione storica tra i migliori progettisti e le menti creative del mondo dell’architettura, che insieme hanno disegnato un quartiere completamente nuovo all’interno dell’enclave più stimata di Londra. Chelsea Barracks offre una rara collezione di appartamenti, attici e case a schiera disposti intorno a cinque acri di piazze con giardino tradizionale e completati da servizi ineguagliabili all’interno del Garrison Club.

Chelsea Barracks ha prodotto una collezione esclusiva di mobili e articoli per la casa ricercati e realizzati in Gran Bretagna, tutti progettati da Albion Nord, specialisti in interior design di lusso. Chiamata “The Chelsea Barracks Collection”, ogni pezzo è stato realizzato da artigiani britannici nel Regno Unito. La collezione è una celebrazione dell’artigianato britannico dall’elegante modernità.

The Belgravia Lamp, The Chelsea Barracks Collection.

La collezione è stata prodotta organicamente mentre Albion Nord progettava le due case a schiera per lo sviluppo di Chelsea Barracks. Chelsea Barracks, un campione nella celebrazione dell’artigianato britannico, ha voluto estendere la collezione anche ai non residenti per ampliare la conoscenza dello squisito artigianato e della ricca storia di Chelsea Barracks. L’offerta della collezione permette agli acquirenti di portare a casa propria un ricordo di Chelsea Barracks. La collezione è disponibile per l’acquisto attraverso il sito web di Chelsea Barracks.

Ottalie Stride, direttore creativo di Albion Nord commenta: «La Chelsea Barracks Collection mette in mostra il nostro stile caratteristico di impiegare le tecniche artigianali tradizionali per creare pezzi adatti alla vita moderna. Il nostro obiettivo era quello di creare una gamma di mobili, illuminazione e accessori in collaborazione con Chelsea Barracks, che dimostra il nostro rispetto reciproco e la comprensione del bisogno di rispettare la tradizione. Abbiamo selezionato i migliori artigiani britannici per unire il vecchio e il nuovo e realizzare un design equilibrato, unico e senza tempo che possa essere utilizzato per arredare le proprietà di tutto il mondo».

The Barracks Bench, The Chelsea Barracks Collection.

Gli undici pezzi unici che compongono la Chelsea Barracks Collection sono stati realizzati in collaborazione con artigiani britannici la cui arte si sposa armoniosamente con l’ethos della Chelsea Barracks. Nel mostrare il meglio dell’artigianato locale, ogni articolo è stato fatto a mano in Gran Bretagna utilizzando materiali di qualità con particolare attenzione alla quercia britannica, all’acciaio/bronzo patinato e al marmo. Il risultato è una collezione in cui ogni pezzo ha una storia relativa alla zona locale, al sito, alla Gran Bretagna o al design georgiano, costruito per resistere alla prova del tempo e diventare un pezzo di storia a sé stante.

The Wellington Desk, The Chelsea Barracks Collection.

Il “Wellington Desk”, in particolare, è una reinterpretazione della scrivania originale della campagna, che include dettagli speciali come i piedi a zampa di leone e la marcatura a rosa della Chelsea Barracks, presente sulla chiave della scrivania. La “Belgravia Lamp” è un altro elemento notevole della collezione, con una base di marmo distintiva modellata sulle proporzioni architettoniche classiche delle proprietà di Chelsea e Belgravia. Albion Nord ha anche progettato una collezione di porcellane da tavola, chiamata “Radnor Tableware”, che onora il patrimonio dell’industria della porcellana di Chelsea come il primo noto produttore di ceramiche di porcellana in Inghilterra.