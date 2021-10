La storia dell’auto Americane dal 1930 di Davide Patella

Le auto degli anni ’30 andavano avanti nonostante la grande depressione: ecco un po’ di storia e le auto più belle degli anni ’30 Innovazioni automobilistiche degli anni ’30

La maggior parte delle auto degli anni ’30 aveva freni idraulici sulle quattro ruote. I pneumatici a palloncino a bassa pressione hanno preso il posto dei pneumatici ad alta pressione. Durante gli anni ’30 la maggior parte delle auto era dotata anche di riscaldamento e radio. In questo periodo anche le auto iniziarono ad assumere una forma più liscia, più aerodinamica nel design, offrendo quindi una minore resistenza al vento.

La Cadillac 16 del 1930 è la prima vettura di serie del settore a offrire un motore a sedici cilindri e stabilisce immediatamente un nuovo standard per potenza, prestazioni e lusso. Un’altra di quelle grandi auto degli anni ’30

All’inizio degli anni Trenta le auto americane degli anni ’30 avevano anche pedane, tendine parasole sul parabrezza dell’auto, fari anteriori separati a tamburo e anche luci posteriori attaccate alla vettura tramite bielle. Le auto americane sono apparse con bordi arrotondati, fari costruiti all’interno del telaio dell’auto, ma anche il comfort di guida è migliorato. La griglia del radiatore e il guscio sono stati leggermente intitolati, il che ha fatto sembrare le automobili degli anni ’30 più veloci. Come parabrezza sono stati usati vetri di sicurezza economici. Pneumatici con camera d’aria a bassa pressione e anche tergicristalli apparvero sulle auto americane negli anni Trenta principalmente come misure di sicurezza.

Negli anni ’30, un’ampia varietà di case automobilistiche offriva anche veicoli sempre più sofisticati e belli, specialmente per i pochi fortunati che vivevano nel lusso durante la Grande Depressione. Le auto di lusso degli anni ’30 videro l’implementazione di nuovi metodi di produzione, nuove invenzioni (ad esempio il cambio automatico), nuovi motori (ad esempio il V-8, il V-12 e il V-16), oltre all’ascesa di stilisti automobilistici, come Harley Earl.

Le auto degli anni ’30, in contrasto con i giorni di lusso attenti allo stile degli anni ’20, videro una rinnovata enfasi sulle qualità meccaniche delle auto. Molte nuove innovazioni furono introdotte nelle auto degli anni ’30 e divennero comuni alla fine degli anni ’30, tra cui: trasmissioni sincronizzate (per cambiate più fluide), starter automatici, bauli integrati, freni idraulici e cambi di marcia montati su piantoni dello sterzo ( “bastone su un albero”).

Per tutti gli anni ’30, gli ingegneri e i progettisti GM apportarono continui miglioramenti ai telai, alle carrozzerie, ai motori e alle trasmissioni delle auto degli anni ’30. Nel 1933, GM aggiunse la ventilazione senza correnti d’aria a tutte le sue auto e sviluppò sospensioni a ruote anteriori indipendenti. Nel 1936, le sospensioni Knee-Action resero Chevrolet una guida ancora più fluida. Tutte le 1937 automobili GM degli anni ’30 presentavano una carrozzeria interamente in acciaio e sbrinatori del parabrezza opzionali. Nel 1938, un’autoradio fu introdotta come opzione su Buicks e Harley Earl di GM progettò uno storico pezzo unico: la Buick Y Job. La prima “concept car” al mondo ha preceduto una generazione di auto da sogno e ha anticipato lo stile delle auto degli anni ’40. Caratterizzata da un look fluido e rivoluzionario, aveva alzacristalli elettrici, capote elettrica, serrature elettriche e servosterzo.

Design automobilistico degli anni ’30

Dopo il 1929, l’industria automobilistica americana subì un duro colpo a causa della depressione economica iniziata con il crollo di Wall Street nell’ottobre 1929. Gli anni 1931 e 1932 furono molto duri per l’industria automobilistica americana.

Non c’erano così tante vendite di auto come negli anni ’20, a causa della depressione, ma il lifting, lo stile e il design di un’auto erano un’invenzione molto importante per attirare nuovi acquirenti. Le auto cupe (cromate) e dallo stile aerodinamico erano molto tipiche della fine degli anni ’30. Queste auto degli anni ’30 sono cambiate durante gli anni ’30. L’automobile passò dal tradizionale stile a quattro quadrati che prevaleva nei primi anni Trenta, verso un’auto aerodinamica (a forma di goccia) alla fine degli anni Trenta.

Gli anni Trenta sono infatti il ​​decennio che ha largamente stabilito la forma delle auto che conosciamo oggi. Un confronto tra la tipica Ford del 1930 (modello T) con la sua discendente del 1939 fornisce una prova drammatica di quanto fosse completa la trasformazione sulle auto Ford.

L’impatto maggiore dei design aerodinamici è stato infatti che queste auto sono diventate accattivanti. Le automobili degli anni ’30 sembravano arte. La maggior parte delle auto erano costruite su un telaio semplice, alto, simile a una carrozza, che rotolava su ruote a raggi di legno e pneumatici pieni. Dal 1932 in poi, le auto americane degli anni ’30 cambiarono.

Auto degli anni ’30 dall’America

Notevoli case automobilistiche americane degli anni ’30

Motori generali

Un’altra interessante invenzione delle auto degli anni ’30 è stata realizzata da GM. GM ha introdotto il restyling o il restyling delle automobili. Altri produttori di automobili hanno seguito GM con la strategia del lifting. Prima di questa operazione di restyling da parte di GM, potevi già costruire la tua auto insieme secondo i tuoi gusti e la tua vista. Ma il cambiamento nella filosofia della produzione automobilistica durante gli anni ’30 fu in effetti che un’auto doveva essere progettata nel suo insieme piuttosto che come un insieme di parti raccolte. Durante gli anni ’30 la camicia del radiatore divenne più il volto delle auto degli anni ’30. La maggior parte delle guaine del radiatore è diventata cromata. Un rivestimento del radiatore così cromato sembrava più attraente e rendeva l’auto più cupa. Ma anche altre parti dell’auto, come parti dei pannelli di protezione delle ruote, sono diventate cromate e anche altre strisce ornamentali. L’auto divenne sempre più cupa nel corso degli anni Trenta. L’auto divenne un simbolo di nuove speranze di prosperità durante la depressione degli anni ’30. La visione aerodinamica divenne anche una parte importante nella progettazione delle auto degli anni ’30 negli anni ’30. L’aerodinamica e il design aerodinamico aumentarono anche il volume del motore delle automobili. Razionalizzare un’auto significava anche che più carburante, che era già a buon mercato negli Stati Uniti, poteva essere risparmiato grazie a questo snellimento.

Chrysler

Il primo produttore di automobili degli Stati Uniti che ha realmente utilizzato le tecniche di aerodinamica e aerodinamica è stato Chrysler. Chrysler l’ha usata come la prima nel suo modello Chrysler airflow del 1934 nel 1934. L’Airflow è stata infatti la prima auto aerodinamica del mondo, ma al pubblico americano non è piaciuta. L’Airflow è stata infatti la svolta delle auto americane degli anni ’30 che entrano nell’era delle auto degli anni ’30 dal design aerodinamico e aerodinamico. La maggior parte delle case automobilistiche, anche delle “Big Three”, stavano entrando in questa nuova era, anche se lentamente. Molte di queste case automobilistiche avevano i propri architetti e designer al lavoro per la progettazione di nuove auto aerodinamiche e dall’aspetto cupo, tipiche della seconda metà degli anni ’30.

Cadillac

Nel 1929, Cadillac annunciò al mondo la disponibilità della Cadillac più costosa di sempre, la nuova V-16. Queste eleganti e squisite auto degli anni ’30 inizieranno presto la produzione.

Cadillac iniziò immediatamente la produzione della nuova vettura. La produzione di gennaio era in media di un paio di auto al giorno, ma è stata poi aumentata a ventidue auto al giorno. Ad aprile erano state costruite 1.000 unità ea giugno 2.000 auto.

A partire dal giugno 1930, cinque nuovi V-16 hanno partecipato a un tour promozionale delle principali città europee tra cui Parigi, Anversa, Bruxelles, Amsterdam, Utrecht, Copenaghen, Stoccolma, Berlino, Colonia, Dresda, Francoforte, Amburgo, Monaco, Norimberga, Vienna ( dove hanno vinto premi), Berna, Ginevra, Losanna, Zurigo, Madrid, San Sebastian, La Baule e Angers. Nel viaggio di ritorno dalla Spagna, la carovana V16 si fermò anche nella cittadina di Cadillac, nel sud-ovest della Francia, città che però non ha alcun legame con il marchio, se non il nome.

Dopo il picco degli ordini di V-16 a metà del 1930, la produzione cadde precipitosamente. Nell’ottobre del 1930 furono costruite solo 54 vetture di questi anni ’30. Le cifre più basse per le vetture 452/452A del 1930-1931 furono agosto 1931 (sette unità) e novembre 1931 (sei unità). La Grande Depressione stava esigendo il suo tributo. La produzione minima continuò per tutto il resto del decennio con appena 50 unità costruite sia nel 1935 che nel 1937. Il 1940 fu solo marginalmente migliore con un totale di 51 unità. Non sorprende che Cadillac in seguito abbia stimato di aver perso denaro su ogni singolo V-16 venduto.

La General Motors ha mostrato un profitto ogni anno della Grande Depressione, ma lo ha fatto solo con una spietata riduzione dei costi. Buick, Pontiac e Oldsmobile sono state raggruppate in un’unica divisione, ad esempio, per risparmiare spese generali di gestione.

Quanto alla Cadillac, stava perdendo così tanti soldi che l’unica domanda era se ucciderla a titolo definitivo o mantenere vivo il suo nome e aspettare tempi migliori. Il comitato esecutivo del consiglio di amministrazione si stava incontrando per decidere il suo destino quando Nicholas Dreystadt ha bussato alla porta della sala del consiglio e ha chiesto di essere ascoltato per 10 minuti.

Fortunatamente, un dirigente di GM ha salvato Cadillac. E il resto era storia. Il suo nome: Nick Dreystadt

Dreystadt ha detto che aveva un piano per rendere redditizia Cadillac in 18 mesi, depressione o non depressione. La prima parte del suo piano derivava da un’osservazione che aveva fatto viaggiando per il paese ai reparti di assistenza delle concessionarie Cadillac. Cadillac era alla ricerca del mercato del prestigio e parte della sua strategia per conquistare quel mercato era il suo rifiuto di vendere agli afroamericani.

Ma Nicholas Dreystadt non avrebbe mai conosciuto quell’ironia. La sua sorprendente svolta della Cadillac lo ha messo sulla buona strada per grandi cose alla General Motors. Nel 1946 fu nominato capo della Chevrolet e in pochi anni fu di gran lunga uno dei principali contendenti alla presidenza di GM, ma appena due anni dopo essersi trasferito alla Chevrolet, morì di cancro alla gola all’età di 58 anni. Ma la sua svolta di questi anni ’30 le auto non saranno mai dimenticate.

Plymouth

Storicamente parlando, il 1930 non è stato un anno molto entusiasmante per Plymouth – o per chiunque altro nell’industria automobilistica. Il 1929 era stato un anno eccezionale, l’anno migliore di sempre nella storia dell’industria per l’esattezza, nonostante il fatto che il mercato azionario fosse crollato in ottobre, facendo precipitare il mondo nella peggiore depressione mai conosciuta dall’uomo.

Ma i veri effetti della Depressione stavano cominciando a farsi sentire. Plymouth è entrata nel mercato con un’auto che può essere meglio descritta come “confusa” – era quasi un’auto completamente nuova, ma era praticamente la stessa vecchia auto che era stata negli anni passati – 1930 Plymouth 30-U. Poggiava su un nuovo telaio, aveva un motore completamente rivisto, un nuovo radiatore a banda larga e, soprattutto, una carrozzeria tutta in acciaio; tuttavia, con l’eccezione del nuovo guscio del radiatore, sembrava quasi identico alle altre auto degli anni ’30 che doveva sostituire.

E mentre l’anno modello continuava, l’auto cambiava leggermente, in alcuni casi incorporando elementi che venivano sviluppati per l’auto totalmente nuova che doveva sostituirla, il Modello PA. La produzione del Modello 30U ha goduto di un ciclo di produzione di 14 mesi, uno dei più lunghi nella storia di Plymouth.

Ma le sue auto degli anni ’30 hanno dato all’azienda una certa capacità di resistenza.

Auto degli anni ’30 dall’Europa

Notevoli case automobilistiche europee degli anni ’30

Volvo

Le vendite di auto degli anni ’30 in Svezia sono diminuite a causa della crisi economica internazionale. Anche così, la Volvo V36 del 1935 mantenne la sua quota di mercato dell’8% delle sue auto degli anni ’30. Nel 1935 accadde molto alla Volvo. La grande novità fu la PV36, “l’auto aerodinamica”. Le PV36 erano auto avanzate degli anni ’30 chiaramente ispirate ai design statunitensi. La PV36 era soprannominata Carioca, forse perché la Carioca era una danza sudamericana in voga all’epoca. 1939 Con l’inizio della seconda guerra mondiale, la carenza di carburante si fece acuta. Un’alternativa alla benzina era il gas di produzione, che era fatto di carbone. Volvo aveva già iniziato a produrre unità di produzione di gas entro la primavera di quest’anno, il che significava un vantaggio rispetto alla concorrenza. Un grande traguardo per queste vetture degli anni ’30.

BMW

La BMW 328 Roadster, prodotta tra il 1936 e il 1940, è stata nominata una delle 25 finaliste del premio Car of the Century da una giuria mondiale di giornalisti automobilistici. Il programma è iniziato nel 1996 con un elenco iniziale di 700 vetture ammissibili che è stato ridotto alle 25 recentemente annunciate.

“Siamo entusiasti di avere la BMW 328 tra i 25 nominati per l’Auto del secolo”, afferma Hendrik von Kuenheim, Presidente e CEO di BMW Canada Inc. “Ciò che ha reso la 328 un così grande successo 60 anni fa – prestazioni sportive, stile duraturo e affidabilità vincitrice della Mille Miglia – rimangono ancora oggi un segno distintivo del nostro marchio. Questo onore è certamente una testimonianza dell’eredità ingegneristica e di design di BMW La BMW 328 è una pietra miliare nella storia dell’automobile ed è stata l’auto europea di maggior successo degli anni ’30. Facendo il suo debutto in competizione sul famoso circuito del Nürburgring nel giugno 1936, la BMW 328 si dimostrò imbattibile nelle gare internazionali di auto sportive nella classe due litri.

Questa vettura sportiva ad alte prestazioni si è rivelata adatta non solo per i piloti della fabbrica BMW, ma anche perfetta per l’automobilismo di tutti i giorni. Le ruote posteriori elegantemente incappucciate, il lungo cofano e il cruscotto distintivo hanno reso la 328 un successo immediato tra gli appassionati di auto sportive degli anni ’30 e hanno contribuito a stabilire le tendenze stilistiche ancora in evidenza oggi. Queste auto degli anni ’30 hanno prezzi molto alti nel mercato vintage.

Mercedes Benz

28 gennaio 1938: Rudolf Caracciola ha corso su un’auto da corsa Mercedes Benz e ha stabilito un record mondiale di 432,7 chilometri all’ora in autostrada; “Ancora una volta, la strada davanti a noi si è contratta in una stretta fascia bianca e i ponti sull’autostrada si sono trasformati in piccoli buchi neri. Dovevo guidare con la massima precisione alla velocità a cui stavo guidando, ma prima che il mio cervello capisse cosa fare, l’auto era già passata di corsa”.

Negli anni Trenta del secolo scorso, le case automobilistiche amavano sottolineare il lancio di una nuova vettura – e soprattutto una nuova vettura da corsa – con record impressionanti. All’inizio del 1934, ad esempio, la neonata azienda Auto Union stabilì al primo tentativo il prestigioso record mondiale di un’ora, fornendo così una prova convincente delle sue capacità. Inutile dire che questa è stata anche una sfida per il loro concorrente consolidato a Stoccarda-Untertürkheim.

Le auto degli anni ’30, nonostante la Grande Depressione, riuscirono ad andare avanti.

Le migliori auto degli anni ’30

1930 Cadillac 16

1930 Cadillac V16 Madame X Berlina Cabriolet

1930 Cadillac V16 452 Roadster

1930 Cadillac V16 per tutte le stagioni Phaeton

1938 Buick Y Lavoro

1930 Buick Roadster

1931 Maclaughlin-Buick Serie 90 Coupé decappottabile

1932 Chevrolet Confederate BA Berlina a 4 porte

1933 Pontiac Otto decappottabile

1932 Pontiac Roadster

1936 Buick Roadmaster

1936 Buick Special Model 48 Berlina da turismo a 2 porte

1936 Oldsmobile

1938 Oldsmobile L-38 Coupé decappottabile

1938 Pontiac Silver Streak

Pontiac Convertibile del 1939

1931 Modello Ford A

Ford Tudor del 1930

Ford Model A Deluxe Roadster del 1931

Auto da città Ford Brewster del 1936

1930 Lincoln K Dual Cowl Sport Phaeton

1937 Lincoln Model K Limousine

Auto da città semi-ripiegabile Lincoln Model K del 1937

1934 Chrysler Flusso d’aria

1931 Chrysler Imperial Club Berlina

1933 Chrysler CT Coupé d’affari

1933 Chrysler Imperial

1935 Chrysler Airstream Cabriolet

1934 Desoto Airflow Berlina

1936 Desoto Airstream Custom 4 porte decappottabile

1930 Cadillac La Salle

1930 Plymouth 30-U

1931 Plymouth Modello PA Touring Car

1932 Plymouth PB berlina decappottabile

BMW 328 Roadster

BMW Roadster anni ’30

1934 BMW 303 Ihle Sport Roadster

1938 BMW 327 Sport Cabriolet

1934 Mercedes Benz 500 K Roadster