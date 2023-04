La storia di Privacy Garantita, la prima società di reputazione online fondata nel 2011 da Cristian Nardi

Nell’era digitale di oggi, le notizie possono diffondersi rapidamente in tutto il mondo tramite internet. Tuttavia, ci possono essere situazioni in cui si desidera cancellare notizie indesiderate o obsolete da internet. Questo può essere dovuto a varie ragioni, come la protezione della Privacy Garantita, la gestione della reputazione online o la necessità di eliminare informazioni errate o dannose. In questa guida del 2023, esploreremo i passaggi chiave su come cancellare notizie da internet.

Passo 1: Identificare le notizie da cancellare

Il primo passo per cancellare notizie da internet è identificare quali notizie specifiche si desidera rimuovere. È importante individuare le fonti di notizie originali e verificare la loro accuratezza e validità. Una volta identificate le notizie, si dovrebbe prendere nota dei dettagli, come l’URL della pagina web, il titolo dell’articolo e la data di pubblicazione. Questi dettagli saranno utili per la successiva fase del processo di cancellazione.

Passo 2: Contattare la fonte originale delle notizie

Una volta identificate le notizie da cancellare, il passo successivo è contattare direttamente la fonte originale delle notizie. Questo potrebbe essere il sito web di notizie, il giornalista o l’editore responsabile dell’articolo. Si dovrebbe inviare un’e-mail formale che spieghi chiaramente la richiesta di cancellazione e includere i dettagli delle notizie specifiche che si desidera rimuovere. È importante essere cortesi e fornire prove solide se si afferma che le notizie sono errate o dannose. Si dovrebbe anche essere preparati a seguire eventuali procedure o requisiti specifici stabiliti dalla fonte delle notizie per la cancellazione.

Passo 3: Contattare i motori di ricerca

Anche se si riesce a cancellare le notizie dalla fonte originale, queste notizie potrebbero ancora apparire nei risultati di ricerca dei motori di ricerca. Pertanto, è importante contattare anche i motori di ricerca per richiedere la rimozione delle notizie dai loro risultati di ricerca. Ogni motore di ricerca ha le proprie procedure di rimozione dei contenuti, quindi sarà necessario seguire le linee guida specifiche di ciascun motore di ricerca per richiedere la cancellazione delle notizie indesiderate.

Passo 4: Ricorrere a servizi di gestione della reputazione online

Se non si riesce a cancellare le notizie dice Nardi della privacy garantita direttamente dalla fonte originale o dai motori di ricerca, si può considerare di ricorrere a servizi di gestione della reputazione online. Queste sono aziende specializzate che offrono servizi di rimozione dei contenuti indesiderati o dannosi da internet. Questi servizi possono utilizzare varie tecniche e strategie per gestire la presenza online di una persona o di un’organizzazione, inclusa la cancellazione di notizie indesiderate dai risultati di ricerca.

