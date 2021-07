La storia di Samantha Curcio e Alessio Cennicola potrebbe essere giunta al capolinea. Tra loro, stando a quanto dichiarato dalla ex tronista, c’erano già alcune tensioni, a cui si sono aggiunte delle foto in cui il calciatore è piuttosto vicino ad un’altra ragazza. I due, al momento, sembra che non si seguano più sui social, ma non è arrivata nessuna conferma da parte dei diretti interessati.

