La storica conduttrice: “Amavo una donna, non l’ho mai detto perchè…”, rivelazione a sorpresa

L’amatissima conduttrice non l’aveva mai detto prima, la sua confessione è arrivata soltanto adesso. Una rivelazione a sorpresa, in cui ha riportato di aver amato una donna: “Solo adesso che ho una relazione eterosessuale, mi rendo conto di tutto quello che ho perso nella relazione precedente“, ha confessato.

La presentatrice dopo dieci anni ha deciso di dire la verità, perchè soltanto adesso ha capito di essere pronta a comunicare agli altri le sue scelte.

Soltanto adesso arriva la confessione della storica conduttrice, in cui ha raccontato di aver amato una donna in passato. Lei è Fiore Manni, protagonista storica dei programmi per bambini su Super e oggi scrittrice, su youtube ha reso noto un video in cui ha spiegato tutto, parlando della sua relazione con una donna, avuta per circa dodici anni.

“Questo video è in ritardo di 10 anni, è da tantissimi tempo che volevo fare coming out, ma ho sempre rimandato perchè non mi sentivo pronta e ho sempre rimandato. Avevo paura delle conseguenze-racconta la Manni-non tanto della mia vita privata ma della sfera lavorativa”, e ha proseguito: “Ora che mi ritrovo in una relazione che la società accetta, una relazione eterosessuale, mi rendo conto di tutto ciò che mi è mancato e che non ho avuto nella mia precedente relazione come potersi prendere per mano o scambiarsi un bacio”.

La conduttrice ha spiegato nel video le paure vissute e il dolore, i timori di poter perdere il programma; a quanto pare, come da lei spiegato, è stata per tanti anni con questa persona che ha sempre tenuto nascosto. “Chi mi segue adesso, sa che sto con il mio attuale compagno”, ha detto Fiore Manni.