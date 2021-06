La tastiera wireless per smartphone più sottile del mondo

I 150 grammi di peso per 3,5 millimetri di spessore rendono la Mini Foldable un modello tascabile

Con lo smartphone ci facciamo tutto, ma non tutto quello che ci facciamo è perfetto. Perché basterebbe magari un piccolo accorgimento per assicurarsi maggiore comodità e fluidità, come quando digitiamo a tutta velocità in una chat su WhatsApp o per commentare un video sui social. Il problema dei tasti troppo piccoli verrebbe a cadere con la tastiera giusta, tipo la Mini Foldable realizzata da Mipow, che ha messo a punto un modello wireless e pieghevole, caratterizzato da alcuni elementi vantaggiosi. Ha uno spessore di soli 3,5 millimetri, pesa 150 grammi e conta su una custodia flessibile che, quando aperta, si trasforma in uno stand per lo smartphone (come mostra il video sopra), mentre quando è chiusa fa da protezione contro urti e graffi.

Ideale per digitare con maggiore facilità con lo smartphone, la tastiera dell’azienda californiana è compatibile con macOS, iOS, Windows e Android, quindi in grado di funzionare anche con tablet e mini pc. Con 65 tasti e 120 funzioni complessive, un led integrato che si illumina quando si scarica dopo circa 85 ore di utilizzo (si ricarica con qualsiasi caricatore usb), la tastiera Mini Foldable misura 296,2 x 94,5 x 5,3 millimetri e si può prenotare qui al prezzo di circa 55 euro, comprensivi di spese di spedizione, con consegne in programma da agosto. Dopo averla ordinata si può scegliere una delle due colorazioni disponibile: total black, oppure gialla con tasti in bianco, arancione e blu.