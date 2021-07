la-temuta-variante-delta:-un’altra-operazione-psicologica-di-proporzioni-epiche

La variante completamente falsa del Delta Covid, tra l’altro, è – in questo momento – utilizzata nel tentativo di bloccare ancora una volta il mondo intero.

Anche solo tentare di mettere a punto una bufala così trasparente significa che gli autori al vertice dello schema criminale di Covid sono disperati nel loro desiderio malato di mantenere tutta l’umanità nella massima paura e totalmente bloccata, specialmente quando si tratta di viaggi internazionali.

Lanciare la falsa variante Delta (per coprire i danni e le conseguenze della vaccinazione sperimentale) quando l’immunità di gregge sta per essere raggiunta di giorno in giorno è chiaramente un segno sicuro della loro pura disperazione e della loro impareggiabile incoscienza.

Pertanto, la domanda principale per ogni essere umano pensante è: fino a che punto porterà la cabala globalista del Nuovo Ordine Mondiale l’ OPERAZIONE COVID-19 ?

La risposta breve è che il loro obiettivo immediato è attuare con successo la loro agenda di super vaccinazione contro il Covid pianificata da tempo.

Ciò significa che ogni persona sul pianeta sarà vaccinata con altrettante dosi dei vari vaccini Covid fino a quando ogni individuo non sarà essenzialmente di proprietà e gestito da controllori Covid in cima alla piramide NWO.

Forse è per questo che è stato scientificamente dimostrato che gran parte del contenuto effettivo dei vaccini Covid è grafene.

Per saperne di più sul motivo per cui il grafene è l’ingrediente principale e su chi è nel governo degli Stati Uniti dietro uno scandalo così pericoloso, consultare la seguente esposizione. Chi è il motore e lo shaker segreto di Big Pharma dietro l’agenda della super vaccinazione contro il Covid?