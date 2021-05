La tenuta glamour che Suzanne Somers e suo marito Alan Hamel, noto presentatore televisivo, hanno realizzato a Palm Springs e di cui hanno goduto per decenni, è stata venduta. Dentro e fuori dal mercato nel corso degli anni, è stata ricollocata in gennaio a 8,5 milioni di dollari, un drammatico taglio di prezzo dai suoi 35 milioni di dollari originali nel 2008.

La tenuta di Suzanne Somers.

Una combinazione tra la ragazza della porta accanto, una bomba bionda sexy e una donna d’affari di successo, Suzanne è stata un turbine dagli anni Settanta, prima come la svampita Chrissy Snow in Three’s Company e poi come l’imprenditrice materna Carol Lambert in Step by Step. In mezzo, la sua vita ha incluso il matrimonio con Hamel, le foto di Playboy, la portavoce di Thighmaster, l’autrice di best-seller, la sopravvissuta al cancro al seno, e una sexy nonna di tre figli. Somers e Hamel hanno avuto uno dei matrimoni più lunghi e romantici per decenni e stanno ancora andando forte. Il loro lungo nido d’amore arroccato su una collina di 28 acri che domina il Mesa Canyon sembra un luogo magico.

La tenuta di Suzanne Somers, sala da pranzo.

Ispirato a L’oustau De Baumaniere in Provenza, Francia, la coppia ha combinato il loro amore per la natura e l’eleganza con l’uso dei contrasti un po’ manieristi. Lampadari di cristallo scintillanti sono appesi in stanze di roccia naturale e legno recuperato – ruvido contro liscio, duro contro morbido – tutto in perfetto equilibrio. Ci sono cinque edifici da esplorare con 10.000 piedi quadrati di padiglioni. Uno ospita la master suite, una sala da pranzo con 32 posti a sedere, il soggiorno, una cucina separata con due stanze, una cantina da 2.000 bottiglie e una guest house in pietra progettata negli anni ’20 da Albert Frey. C’è anche un anfiteatro all’aperto scavato nella montagna che può ospitare 50 persone e ha una pista da ballo, così come una piscina, spa, sentieri escursionistici, e una cascata naturale che si riversa musicalmente giù per la collina. L’accesso alla casa è tramite una funicolare privata, un golf cart, o una collina di gradini di pietra.

La tenuta di Suzanne Somers.

La coppia, Suzanne di 74 anni e Hamel di 84, sta costruendo un’altra casa più piccola nelle vicinanze e rimarrà nella loro casa attuale fino a quando non sarà completata. La casa attuale ha troppi gradini e dopo che lei e Hamel sono recentemente caduti dai gradini che hanno richiesto un’operazione al collo per lei, la loro nuova casa sarà più facile da gestire. La nuova casa userà anche materiali da costruzione ecologici nella sua costruzione. La romantica coppia sta vendendo un nido d’amore, ma ne sta creando un altro con tutta la magia che Somers eccelle nel creare.