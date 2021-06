la-terra-dei-figli,-il-backstage-del-film-tratto-dalla-graphic-novel-di-gipi

Come si crea un mondo futuristico e catastrofico tra la natura del Delta del Po? Lo raccontano il regista Claudio Cupellini, Valerio Mastandrea, Valerio Golino e gli altri attori in questa clip esclusiva

Un padre e un figlio 14enne bloccati da un’esistenza immobile che si trasforma in sopravvivenza, vicini fisicamente ma separati dall’incomunicabilità, con la società che non c’è più perché l’umanità si sta estinguendo. Lo scenario catastrofico descritto nella graphic novel La terra dei figli da Gipi torna sul grande schermo in una versione rivisitata nell’omonimo lungometraggio diretto da Claudio Cupellini, che dopo l’esordio fuori concorso al Taormina Film Festival arriva nelle sale il 1° luglio (qui il trailer).

“Appena letta la graphic novel mi sono innamorato subito della storia e ho pensato di voler fare una mia versione senza tradire lo spirito del racconto di Gipi”, spiega il regista nella clip dedicata al backstage. Il film tratteggia un mondo ostile ricreato sul delta del Po, dove la natura è protagonista indiscussa con i suoi pregi e i suoi limiti, perché si disegna la futura realtà che troveranno le prossime generazioni. “Tra 30 anni cosa rimane della nostra civiltà”, è stato l’assunto cui si è ispirata la sceneggiatura firmata da Daniele Frabetti, artefice di un lavoro di squadra complicato dalle difficoltà ambientali dei luoghi in cui si è girato il film.

Nel cast de La terra dei figli figurano Leon de la Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni e Franco Ravera, con la partecipazione di Valerio Mastandrea e Valeria Golino. Le musiche originali sono di Motta: la colonna sonora verrà pubblicata in digitale da CAM Sugar il 1° luglio, giorno dell’uscita il film.