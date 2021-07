la-terra-dei-figli,-un-cupo-postapocalittico-sulle-colpe-dei-padri

Nei cinema, con Leon De La Vallèe e Valerio Mastandrea una storia che prova a immaginare cosa ne sarà di noi, quando cesseremo di comportarci da umani

Se cercate qualcosa di nuovo, originale, cupo e stordente nel cinema italiano, La terra dei figli è la risposta. Un tetro film post apocalittico, violentissimo e visivamente potente, a metà tra Mad Max Fury Road di George Miller e I figli degli uomini di Alfonso Cuaron, ma ambientato nel nord Italia. Dietro la macchina da presa c’è Claudio Cupellini, uno dei nomi dietro la serie Gomorra, ma anche regista degli ottimi Una vita tranquilla e Alaska.

Siamo nel mezzo di una catastrofe già avvenuta, chi ha avuto modo di sfogliare La terra dei figli di Gipi lo sa bene. La violenza permea tutta la storia, a partire dal crudo esordio di una lotta all’ultimo sangue su una spiaggia deserta tra un ragazzo (Il Figlio, interpretato dal convincente Leon De La Valèe) e un cane affamato e inferocito. Metafora efficace della legge dell’homo homini lupus che governa l’intera narrazione, è solo l’inizio del percorso iniziatico colmo di pericoli, ammazzamenti e menomazioni che il protagonista sarà tenuto ad intraprendere, con l’unico scopo di sopravvivere.

Sopravvivere alla fine della civiltà, in un’era in cui non c’è più nulla a parte l’odio, la fame, le macerie di un’umanità furiosa che scaccia via i ricordi di un tempo (il nostro) in cui ancora si leggeva, si dialogava, si amava. Cosa resta, alla fine del mondo dell’umano? Un quaderno, scritto dal Padre (Paolo Pierobon) al Figlio che non sa leggere, nella speranza che abbia un futuro e possa imparare ad amare anche se è stato educato a non farlo, perché solo l’amore può salvare e “rendere invincibili”. Lo sa bene lo struggente personaggio interpretato da Valerio Mastandrea, che compare dopo un’ora e mezza di film, e che sarebbe stato interessante approfondire di più. È Il Boia, lo incontriamo in una fase delicata della sua esistenza, in cui non riesce più a perdonarsi gli orrori commessi. Le colpe dei Padri è un altro grande tema del film, che supera la storia in sé e si fa anche qui metafora di una condanna generazionale contro chi ha avvelenato il pianeta togliendo ai posteri ogni possibilità di futuro vivibile.

Due (soli) i personaggi femminili: Valeria Golino è la Strega, conserva intatta la sua umanità e la sua memoria dietro uno sguardo vitreo. Maria Roveran è Maria, nuda e ingabbiata, preda di tutti gli uomini che incontra eppure, nella disperazione della sua condizione subalterna, dotata di una luce interiore “malgrado tutto” che l’attrice – coraggiosa e incredibilmente espressiva – riesce con forza a restituire.

Nel film, insieme epico e intimista, ostinatamente cupo e non privo di difetti, vale la pena sottolineare l’impressionante lavoro sul sonoro: sembra di essere con Il Figlio sulla barca che fende l’acqua, di assistere al crepitio della casa di legno in fiamme, di muoversi tra le gabbie ferrose e arrugginite del film. Le musiche, curate da Motta, incorniciano le scene con un ritmo dolente, a rinforzare la convinzione di chi guarda che questo rischia di essere il destino che ci aspetta, ogni volta che cessiamo di aiutarci, di aver cura e voglia di conoscere l’altro, di pensare attivamente alla vita di chi verrà dopo di noi. Ogni volta, insomma, che cessiamo di essere umani.