La Terza Piuma presenta l’edizione 2022 di Fashion Revolution Week Bergamo (evento internazio- nale dal 18 al 24 aprile 2022) e il progetto FA.RE. Bergamo che accompagna Bergamo e i suoi abitanti per tutto l’anno.

Le attività su scala mondiale di Fashion Revolution hanno avuto inizio nel 2013, dopo il tragico crollo del Rana Plaza in Bangladesh. Due giovani donne spinte dal bisogno di cambiare le cose, sono riuscite ad aggregare il meglio della creatività e della moda, creando un’organizzazione inter – nazionale in grado di avere ramificazioni in tutto il mondo. Dal 2020 è nato Fa.Re Bergamo, pro- getto annuale dedicato alla moda sostenibile, con il riconoscimento della rete globale di Fashion Revolution Italia, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia e Comune di Bergamo, soste- nuto dalla Fondazione Comunità Bergamasca e da A2A. Ideato La Terza Piuma – associazione fondata da Alessandra Gabriele, Monica Cerri e Lorenzo Nava.

This slideshow requires JavaScript.

Quest’anno ogni appuntamento sarà ospitato da Fondazione MIA presso Cascina Mulino, nella fantastica cornice della valle di Astino.

Come riportato nel corso della conferenza stampa, il 2022 è iniziato con il raggiungimento di un grande traguardo per la sartoria bergamasca DRESSING PIUMA – ramo de La Terza Piuma – en – trata ufficialmente a fare parte della rete di Sartorie Sociali OSO.

Invito e ingresso in questa rete non casuale, perchè La Terza Piuma, grazie al Bando Capacities Bulindig del Comune di Bergamo sta accompagnando un gruppo di donne insieme a Cooperativa Ruah, Patronato S. Vincenzo e altri partner cittadini per un percorso di imprenditoria femminile.

Evento collegato quello di domenica 24 aprile a Cascina Mulino alle 16.00 nel corso del quale si potranno conoscere le sartorie sociali presenti in Italia, e vedere i capi della collezione primavera – estate OSO – Dressing Piuma.

Ma non solo impresa, anche l’ambito formativo è un aspetto centrale dell’evento, come dichiarato da Francesco Pedrini, Direttore dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo che ha eviden- ziato come il coinvolgimento di una classe per il progetto “Color the Revolution”, insieme a educa – tori e volontari dell’Orto Botanico di Bergamo, ha permesso loro di partecipare a un corso di forma- zione dedicato alle piante tintorie e alla colorazione naturale.

Altro aspetto essenziale per l’associazione promotrice (La Terza Piuma) è tutto il piano di l’alter – nanze scuola lavoro; infatti, molti protagonisti di questa edizione sono stati gli studenti delle scuo- le: Engim, ABF, Majorana di Seriate, Accademia di Belle Arti, Università degli Studi di Bergamo, ISIS Caniana e ITIS Vittorio Emanuele che ci hanno portato tanti spunti come: lo studio della futura mostra che si concretizzerà nella sessione autunnale, il sito internet della manifestazione, e tantis – sime altre attività, tutte impostante sui concetti: divulgazione, sensibilizzazione, relazione, iterazio- ne e produzione.

Con il patrocinio di Regione Lombardia – Provincia di Bergamo – Comune di Bergamo e Comune di Corna Imagna

Fa.Re Bergamo è un progetto ideato e promosso da La Terza Piuma aps via Borgo Palazzo 78 Bergamo

Altro partner di questa edizione è l’associazione M.E. Salice che si occupa di formazione, ricerca e

sperimentazione sui coloranti naturali dal 1986.

L’associazione, che ha curato la formazione nel corso degli incontri di gennaio e ha individuato nella persona di Rosella Cilano la coordinatrice del secondo evento della Fashion Revolution Week bergamasca: Color Everybody! Una tavola rotonda con ospiti internazionali che ci parleran – no di esperienze sul campo sia dal punto di vista della ricerca (Politecnico di Milano, Textil Resear- ch Institute, Alcoi), che da quello della produzione artigianale (cooperativa LaCampana, impresa Lalazoo) e della produzione industriale (AlbiniNext, l’innovation hub di Albini Group).

Venerdì 22 aprile alle 17.00 a Cascina Mulino ad Astino.

I progetti annuali in corso #whomademyclothes sviluppato con gli utenti della Coop. Impronta e Coop. Serena, progetto SenzAcca, e progetto Città Leggera, saranno pronti per la SERR – Setti- mana Europea della Riduzione dei Rifiuti – con un’installazione artistica e #kickoffrevolution – la raccolta per il riciclo di scarpe da ginnastica esauste – terminerà a settembre 2022, attivi 16 punti di raccolta tra città e provincia.

Aperte le iscrizioni per il workshop di due giorni presso ex- CSC Fontana dove si potrà imparare a coltivare, a estrarre i colori dalle piante tintorie e a utilizzarli su tessuto. Il programma completo sul sito della manifestazione www.farebergamo.org.

Workshop “I colori naturali, istruzioni per l’uso” che si terrà il 7 – 8 maggio 2022: due giornate di cui una con il vivaista, dedicata alle piante coloranti ed alla loro coltivazione e riproduzione; e la seconda con l’esperta del colore naturale, che ne illustrerà caratteristiche, metodi di estrazione e possibilità di impiego su materiali di diverso tipo.

Docente: Rosella Cilano, esperta del colore naturale e Paolo Gramaglia, vivaista. Durata: 6 ore a giornata nel fine settimana

Modalità di partecipazione: in presenza sede: Ex CSC Fontana, Bergamo.