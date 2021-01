la-thailandia-introduce-una-nuova-tassa-per-i-turisti-internazionali

In questi giorni la Thailandia ha deciso di introdurre una nuova tassa dedicata ai turisti internazionali che vogliono entrare in Paese. Ad oggi questo contributo è pari a 10 dollari (300 THB nella moneta locale che corrispondono a poco più di 8 euro) e ogni viaggiatore dovrà presumibilmente versare il contributo una volta arrivato o prenotato il viaggio in Thailandia.

Si tratta di una piccola rivoluzione a cui le autorità locali stanno lavorando da moltissimi anni e che permetterà al Governo di quest’isola felice di utilizzare il denaro raccolto a favore degli stessi turisti. La cifra stabilita per la tassa, infatti, verrà utilizzata per fornire ai viaggiatori benefici assicurativi, oltre che per lo sviluppo delle destinazioni e delle infrastrutture turistiche.

A chiarire le motivazioni di questa decisione è stato il ministro del turismo thailandese Phiphat Ratchakitprakarn che, in una nota stampa diffusa a tutti i media locali, ha specificato che “la tassa garantirà a tutti i viaggiatori l’accesso alle cure mediche in caso di malattie o incidenti”. Questo si è ritenuto necessario perché ad oggi alcuni turisti che hanno avuto la necessità di servizi medici e ospedalieri durante il soggiorno in Thailandia non sempre hanno pagato le spese mediche, con conseguenze importanti a livello finanziario per cliniche private e ospedali.

In questo senso, in previsione di una nuova consistente ondata di visitatori per l’anno 2021 (circa 10 milioni), il Governo ha deciso di tutelarsi, soprattutto ora che il mondo è alle prese con la pandemia da Covid-19 e il Paese ha deciso di riaprire ai turisti. Grazie alla quota, quindi, si potranno garantire tutte le cure mediche necessarie a coloro che ne avranno necessità, ma che allo stesso tempo non sono in grado di pagare le spese ospedaliere.

Ad ogni modo tutti dettagli sulla nuova fee e le modalità di riscossione verranno annunciate sulla Royal Gazette, la rivista pubblica e il giornale di registrazione per la Thailandia (l’equivalente della Gazzetta Ufficiale italiana) non appena questo contributo entrerà in vigore. C’è da dire, comunque, che questo non è l’unico Paese che ha deciso di introdurre questa soluzione rispetto ai turisti internazionali: molti altri Governi, infatti, l’hanno introdotta con successo, come l’Olanda. Inoltre, va ricordato che la tassa non sostituirà l’assicurazione di viaggio.