la top riviste uomo: Gentlman, GQ, ICON, Vogue Man, Men’sHealt, L’Uomo, Break Magazine, Style Uomo, For Man

Che strana in edicola, per una ragione particolare: acquistare giornali di moda prettamente maschili. Gentlman, GQ, ICON, Vogue Man, Men’sHealt, L’Uomo, Break Magazine, Style Uomo, For Man. Mi sono fermata qui. Ebbene, non cambiano molto da quelle femminili. Moda, Costumi, Interviste, Economia, Affari. Foto. Moda. La caratteristica di queste foto è che accanto ai modelli maschili, ci sono immancabilmente belle donne, quasi a suggerire in maniera subliminale la meta agognata, che poi non è sempre quella.

Devo dire la verità, sono rimasta delusa dai modelli. Senza fascino come quelli delle pubblicità dirette in tv. Il più delle volte sono attori o persone dello spettacolo conosciuti, invece sulle riviste i modelli che indossano la moda non sono granché. Però le foto sono fatte bene e belle da vedere e la moda da donna a uomo non è che cambi molto. Gli stessi tessuti. Colori. Modelli diversi ma uguale stile. Oramai si può dire che tra noi e loro non è che ci sia tutta questa differenza.