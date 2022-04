La torta della nonna RIVISITATA! L’alternativa alla pastiera di Pasqua che piacerà a tutti: Mancano ormai pochissimi giorni alla domenica di Pasqua e quest’anno accadrà un qualcosa che mai ci saremmo aspettati: la trascorreremo chiusi in casa, tra le quattro mura domestiche in compagnia dei familiari con cui viviamo. Niente super pranzi con tutta la famiglia e gli amici, niente pasquetta, niente pic-nic, niente di niente. Al massimo possiamo organizzare una videochiamata di gruppo in cui si condividono le ricette che ci si sta accingendo a preparare per domenica.

Oltretutto, bisogna ottimizzare tutto quanto si abbia in casa per poter ridurre al minimo le uscite, questo vale anche per la spesa. Inutile uscire di casa solo per comprare cose superflue come le uova di Pasqua oppure il grano per le pastiere. Nessuna paura: ci sono tante ricette alternative super valide per poter preparare qualcosa di buono e che si avvicini alle tradizionali pietanze pasquali.

Qui vi diamo un’idea vincente che di sicuro vi piacerà: la Torta della Nonna rivisitata alle Amarene!

La tradizione è onnipresente, anche quando non abbiamo tutto in casa: probabilmente il grano per preparare la pastiera proprio non lo avete. E allora vi diamo la ricetta di un dolce italiano, tipico della cucina tradizionale ma che può essere preparato anche in un modo diverso: con le amarene (o una qualsiasi marmellata che vi trovate in casa!) e con i pinoli (o con le mandorle qualora non li aveste in casa). Parola d’ordine: ottimizzare!

Ecco a voi come poterla preparare per Pasqua in alternativa alla pastiera:

la Torta della Nonna. Ingredienti

Per la pasta frolla

500 gr di farina

200 gr di zucchero semolato

220 gr di burro

3 uova

Un pizzico di sale

Limone grattugiato

1 cucchiaino di lievito per dolci

Per la crema pasticciera

1 litro di latte

6 tuorli

250 gr di zucchero

100 gr di farina

Un pizzico di sale

Vaniglia e buccia di limone

Amarene sciroppate:

250 gr di amarene sciroppate

250 gr di zucchero

Succo di 1/2 limone

Sciogliere il tutto sul fuoco

Se non le avete, potete utilizzare una marmellata alle amarene o alle ciliegie!

Per decorare

Zucchero a velo q.b.

Pinoli o mandorle tostate

la Torta della Nonna, Procedimento:

Unire tutti gli ingredienti per la pasta frolla fino a formare un panetto, chiuderlo in una pellicola e lasciarlo riposare un’ora in frigo. Riprenderlo dal frigo e stendere la pasta frolla con il matterello fino ad ottenere una sfoglia di circa 1cm. Riporre una parte in una teglia di circa 28 cm. Versarvi sopra la crema, stenderla per bene, in seguito, dopo aver fatto rapprendere le amarene, ricoprire la crema. Una volta stesa la farcitura, apporre la restante parte di pasta frolla e chiuderla pizzicando i bordi. Con un pennellino, stendere un leggero velo di latte sulla superficie e aggiungere i pinoli.

Inserire in forno statico a 160 gradi per circa 50 minuti nel ripiano più basso. Al quarantesimo minuto, aprire il forno e posizionare la teglia al piano intermedio per altri dieci minuti.

Una volta sfornata, la torta va fatta raffreddare. Spolverare lo zucchero a velo e servire! Buona Pasqua alternativa…

