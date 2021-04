la-torta-di-mele-senza-impasto-e-senza-bilancia:-basta-solo-un-bicchiere.-soffice-e-cremosa,-pronta-in-poco-tempo

La torta di mele senza impasto né bilancia: pochi ingredienti e facile da preparare. Una torta davvero semplice da preparare. Una ricetta particolarmente cremosa e buona: la cui delicatezza non è data da ingredienti particolari se non la mela e la sua cottura. La cosa buona di questa torta di mele è che non serve bilancia, non servono tante ciotole e tanti cucchiai. Non ci sono quindi dosi precise, solo occhio.

Se portate la mente a qualche anno fa ( molti) ricorderete che in molte case non c’era altro che “un cucchiaio”, un pizzico”, un po’ e così via. Spulciando in qualche libreria vi sarà capitato di prendere un libro di qualche nonna o zia che usava scrivere proprio in questo modo, senza indicare grammi o millilitri. Oggi qualche pasticciere inorridirebbe, ma a noi interessa fino ad un certo punto. Andiamo comunque alla ricetta

Ingredienti per la torta di mele senza impasto né bilancia

3 Mele ( meglio le bianche, sono più acidule)

zucchero

due uova ( in questo caso un limite ce lo diamo)

mezzo panetto di burro

un bicchiere di latte

una spolverata di cannella

sale

zucchero di canna

pan grattato

Torta di mele, Preparazione

Tagliate le mele in maniera molto sottile: se avete una mandolina meglio, altrimenti tenete conto che le fette devono essere poco più spesse delle chips di patate in busta ( circa 1 millimetro max due) se proprio non riuscite ( dato che questa ricetta è molto semplice) tagliatele a tocchetti piccolissimi. Per prima cosa prendete una bella ciotola grande. Spaccate dentro due uova, un mezzo bicchiere zucchero, una spolverata di cannella e un pizzico di sale di sale. Sbattete, ma occhio a non cuocere le uova. Deve essere un movimento veloce, ma occhio a non riscaldare troppo il concentrato. Otterrete una cremina, tipo di zabaione.

Aggiungete una manciata di farina. Come fate a sapere quanta? Semplice, il composto deve essere denso e non solido e senza grumi ( come se fosse uno yogurt, per intenderci o una crema non molto compatta). In un pentolino fate sciogliere un bicchiere di latte e mezzo panetto di burro. Fate sciogliere e quando sarà sciolto ( non portate ad ebollizione) aggiungete al composto da voi creato. A questo punto inserite le mele e cominciate a mescolare il tutto tanto da “sporcare” tutte le mele.

Prendete un ruoto non molto grande, un diametro di 26 centimetri andrà o anche 30 ( ovviamente più è grande, più sarà sottile la torta) e ponete sulla base della carta forno. Spolverate sopra dello zucchero di canna ( andrà bene anche quello semolato) e del pan grattato ( in alternativa al pan grattato e allo zucchero potete sbriciolare sopra anche degli amaretti). Infornate a 180 gradi fino a quando sulle mele si formerà una crosticina marrone. Potrete fare la prova dello stuzzicadenti: se al centro è calda e su alcune mele sarà presente la crosticina, allora togliete ( il tempo stimato è di circa 35 minuti, ma tutto dipende dal forno). Gustatela con del gelato a vaniglia o della panna se vi piace.