la-torta-pasqualina-di-gualtiero-marchesi,-il-tocco-della-chef:-“faccio-la-pasta-con-due-ingrediente”

La torta Pasqualina di Gualtiero Marchesi

Ingredienti della torta Pasqualina di Gualtiero Marchesi

PER LA PASTA:

400 G DI FARINA,

2 CUCCHIAI DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Per il ripieno

250 G DI RICOTTA

500 G DI BIETOLE

6 CUCCHIAI DI GRANA GRATTUGIATO

½ CIPOLLA

6 UOVA,

1 RAMETTO DI MAGGIORANA

NOCE MOSCATA

1 DL SCARSO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

PEPE

SALE

Preparazione

Disponete la farina in una ciotola capiente e unite 3 prese di sale; versate 2 dl di acqua sulla farina insieme all’olio. Mescolate gli ingredienti fino a quando si saranno amalgamati, bagnando eventualmente con altra acqua.

Trasferite sul piano di lavoro l’impasto e lavoratelo fino a quando diventerà compatto e liscio, quindi dividetelo in 4 parti uguali e lasciatelo riposare per un’ora coperto con un canovaccio.

Lavate le bietole, spezzettatele, mettetele in una padella in cui avrete fatto appassire per qualche minuto la cipolla tritata in 2 cucchiai di olio. Salate, bagnate con 1 dl di acqua e fatele cuocere per circa 6 minuti, lasciandole asciugare.

Fatele raffreddare, unitevi 2 uova sbattute con poco sale e pepe, il grana, le foglioline di maggiorana, la ricotta e una grattugiata di noce moscata. Mescolate gli ingredienti fino ad amalgamarli bene.

Foderate con l’apposita carta una tortiera e ungetela leggermente di olio. Stendete un panetto di pasta con il matterello formando una sfoglia sottile, disponetela nella tortiera e ungetela con l’olio.

Stendete un’altra sfoglia e adagiatela anch’essa nella tortiera. Versatevi sopra il ripieno preparato, livellate la superficie con una paletta e modellate 4 incavi in cui sguscerete le uova rimaste.

Stendete un’altra sfoglia e coprite la torta facendo aderire bene i bordi, spennellatela con l’olio e disponetevi sopra l’ultima sfoglia, sigillate i bordi delle sfoglie, spennellate con l’olio la superficie, e punzecchiatela con i rebbi di una forchetta. Fate cuocere in forno a 180 °C per circa 40-50 minuti. Lasciatela intiepidire prima di tagliarla.

