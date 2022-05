La Torta Virginia di Benedetta, la più semplice e gustosa che c’è: veloce e pronta subito. Una torta davvero gustosa e semplice che può essere preparate in meno di un’ora ( tra preparazione e cottura). Gli ingredienti non sono tanti e sono tutti facilmente reperibili ( se non lo avete già in casa).

Profumata e gustosa questa volta Benedetta Parodi dalla sua pagina Facebook ci dirige verso un percorso dolce e gustosissimo. Ma andiamo a vedere come si prepara questa torta e quali sono gli ingredienti per avere un risultato buonissimo, da gustare sia a merenda che come dolce dopo un pasto, magari accompagnato da una pallina di gelato a vaniglia e della panna montata.

Ingredienti della torta Virginia di Benedetta

Cioccolato Fondente 100 gr

Burro 200 gr

Uova 4

Zucchero 200 gr

Amaretti 150 gr

Farina 160 gr

Lievito 1 bustina

Vanillina 1 bustina

Latte q.b.

Sale q.b.

Gocce Di Cioccolato q.b.

Preparazione

Inserire il burro e farlo sciogliere con il cioccolato e nel frattempo a parte montare i tuorli delle uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso; unire quindi a questo il composto di cioccolato, fatto prima intiepidire.

Unire ora anche farina, lievito, vanillina, poi un goccio di latte e in ultimo gli amaretti tritati e gli albumi montati a neve con un pizzico di sale, mescolando tutto molto delicatamente dal basso verso l’alto.

Versare il composto preparato in una teglia da 24cm imburrata ed infarinata, quindi coprire con uno strato di gocce di cioccolato e cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti, o comunque fino a cottura.

L’articolo La Torta Virginia di Benedetta, più buona della Caprese: semplice e pronta in pochi minuti proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.