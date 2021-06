La «Toscana della Meraviglie» racchiusa in un libro

“Tuscany Marvel” pubblicato da Assouline

Un coffe-table book che fa sognare e che «cerca di racchiudere la complessità inimmaginabile di questo luogo pieno di eccezioni e cose eccezionali», come spiega lo stesso Cunaccia. Il prologo di un viaggio, un racconto per immagini e parole di una terra che dovrebbe essere volta al plurale: «io preferisco riferirmi alla Toscana parlando di Toscanae, la chiamo proprio così all’inizio del libro. Uno spazio- ossimoro per via delle sue forti diversità, dove in quella finestra fra Medioevo e Rinascimento è accaduto di tutto, un compendio di storie, un luogo delle idee, e il paesaggio toscano ne è la dimostrazione concreta».