la-treccia-di-chiara-ferragni-che-tutte-vogliono-copiare,-facilissima,-si-fa-in-5-minuti,-perfetta-per-ogni-occasione

La treccia di Chiara Ferragni è già l’acconciatura più in voga per la primavera 2022. La regina delle influencer non sbaglia mai un colpo. Che si parli di vestiti, scarpe, acconciature o accessori è lei a dettare la moda del momento. Un caso più unico che raro quello della moglie di Fedez, che riesce ad arrivare sempre dove vuole. Il suo percorso è cominciato quando era solo una teenager, un po’ fuori luogo nell’ambiente che frequentava, in cerca di attenzioni da un mondo sconosciuto (quello del web) che a differenza dei suoi coetanei la seguiva e la faceva sentire importante.

Una storia di condivisione a 360 gradi, Chiara Ferragni è riuscita a mantenere alta l’attenzione dei suoi follower in ogni fase della sua vita. Da ragazzina a donna, da influencer a regina di stile, da single a mamma, la moglie di Fedez si trasforma in continuazione e i suoi milioni di fans continuano a idolatrarla. Le sue mille forme sono tutte vincenti: l’abbiamo vista crescere e maturare, l’abbiamo vista essere la ragazza il cui unico problema è quale borsa indossare o dove comprare il capo più in, l’abbiamo vista diventare la donna che si batte per le discriminazioni e che vince l’ambrogino d’oro per il suo impegno contro il Covid-19. ( continua dopo la foto)

Non solo da un punto di vista caratteriale, il suo viso dalle misure così perfette e regolari, i suoi occhi blu e i suoi capelli biondi le rendono facile anche tantissimi cambiamenti di stile. I trucchi sono sempre diversi e stupendi, non parliamo poi dei suoi vestiti. Ma anche con i capelli Chiara Ferragni sa giocare e dettare tendenza. Sono una miriade le acconciature dell’influencer: tantissimi chignon, in versione ballerina bum, alti e stretti; code di cavallo basse e alte, personalizzate da scrunchie anni ’80, cerchietti e fermagli gioiello; beach waver super tecturizzate.

Morbidi semi raccolti vaporosi da figlia dei fiori; trecce a spina di pesce, da boxeur, alla francese; codini futuristici alla Sailor Moon. Chiara Ferragni è sempre bellissima, anche con i capelli sconvolti delle prime ore del mattino. In attesa della seconda figlia, che nascerà a breve con parto naturale, la moglie di Fedez ha un viso rilassato e capelli ancor più luminosi. Negli ultimi giorni si è mostrata con un grande camicione Versace nei toni del verde e del dorato, accompagnato da una nuova acconciatura che di sicuro sarà ripresa da ogni donna nella primavera 2022.

I capelli sono lasciati liberi sulle spalle, ad eccezione di una treccia laterale sottile, che parte dall’attaccatura dei capelli per poi andarsi a confondere morbidamente al resto della chioma liscia. Chiara Ferragni si mostra sempre composta, perfettamente truccata. Trasmette l’immagine di una donna che si prende cura di se a prescindere da tutto e da tutti. Molte aziende hanno risentito della situazione italiana, ma lei è solo in crescita. L’8 marzo è uscita la linea di occhiali da sole in collaborazione con Luxottica, progredendo così al fine di rendere il suo un marchio che ricopre il lifestyle a 360 gradi.

